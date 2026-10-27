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escribir tu fecha de nacimiento 18 veces
Entretenimiento
¿Qué pasa si escribes tu fecha de nacimiento 18 veces? El significado de este ritual
¿Qué significa escribir tu fecha de nacimiento 18 veces? Descubre cómo se hace este ritual de manifestación y qué simboliza el número 18.
Octubre 27, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja