¿El beso que se dieron Belinda y Danna en el escenario de Mentiras era parte del guion?

Danna, quien interpreta a Yuri en Mentiras All Stars, y Belinda, quien le da vida a Daniela, protagonizaron uno de los momentos más icónicos e inesperados de la función. Tras interpretar «Amiga mía» y «Ese hombre no se toca», Danna se acercó emotivamente a Belinda, rodeó su rostro con las manos y le dio un apasionado beso en los labios. Pero ¿era este gesto parte del guion o se trató de una improvisación?

Aunque el beso tomó por sorpresa a muchos espectadores, tiene una explicación dentro de la historia del musical. En el universo de Mentiras, Yuri y Daniela mantienen una amistad muy cercana. Sin embargo, los sentimientos de Yuri van más allá de una simple amistad, pues está enamorada de Daniela. Por eso, la escena tuvo un significado especial para quienes conocen la historia de ambos personajes. Lo que comenzó como una interpretación musical terminó convirtiéndose en un momento romántico que llevó esa tensión amorosa a otro nivel.

¿El beso de Danna y Belinda estaba planeado?

La pregunta que muchos se hacen después de ver el video es si el beso estaba contemplado en el guion o si Danna decidió sorprender a Belinda en pleno escenario. Hasta el momento, ninguna de las dos cantantes ha confirmado públicamente si el beso formaba parte de la puesta en escena o si fue un gesto espontáneo durante la última función de Mentiras All Stars, celebrada el domingo 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, hay un detalle importante: aunque los sentimientos de Yuri hacia Daniela forman parte de la historia, eso no significa necesariamente que el beso estuviera escrito en el libreto. De hecho, este acercamiento no había ocurrido de la misma manera entre los personajes en la adaptación televisiva de Mentiras.

La reacción de Belinda también llamó la atención de algunos internautas, quienes interpretaron sus gestos como una señal de sorpresa. No obstante, las imágenes por sí solas no permiten saber si la cantante esperaba el beso o si ambas habían acordado incluirlo en la escena.

Lo que sí es seguro es que Danna y Belinda consiguieron que su última presentación juntas se convirtiera en uno de los momentos más comentados del espectáculo.