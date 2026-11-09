Durante años, Belinda y Danna estuvieron rodeadas de rumores sobre una supuesta rivalidad, algo que ambas se han encargado de desmentir. Hoy, no solo mantienen una bonita amistad, sino que también han unido sus voces en «Dolce Vita» y hasta compartieron escenario en Mentiras All Stars.

Y es que las dos estrellas del pop mexicano saben perfectamente cómo robarse el espectáculo, pero esta vez llevaron la emoción a otro nivel. Durante la última función de Mentiras, protagonizaron un momento que nadie vio venir: ¡un inesperado beso en los labios que dejó a sus fans con la boca abierta!

El momento volvió a poner los reflectores sobre la complicidad entre ambas artistas, quienes han despertado entusiasmo entre sus respectivos fandoms cada vez que coinciden.

Danna le da un beso a Belinda en la última función de Mentiras y enloquece a sus fans

Todo sucedió la noche del domingo 8 de noviembre, durante la segunda y última función de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Belinda retomó su papel de Daniela, el mismo que interpretó en la adaptación televisiva de Mentiras, mientras que Danna se sumó al espectáculo como invitada especial para darle vida a Yuri.

Durante el número musical de las emblemáticas canciones “Amiga mía” y “Ese hombre no se toca», las cantantes compartieron una escena cargada de emoción que terminó con Danna acercándose a Belinda para darle un beso en los labios. La reacción fue inmediata: los gritos y aplausos del público se apoderaron del lugar y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Danna y Belinda despiertan la emoción de sus fans con un acercamiento romántico.

En agosto de 2026, las cantantes unieron sus voces en «Dolce Vita», una colaboración musical que llamó la atención tanto por su propuesta como por la química que mostraron en el videoclip. En una de las escenas del video, ambas protagonizan un acercamiento que parece terminar en un beso, aunque finalmente el gesto queda en la mejilla.

Por eso, cuando los videos de Mentiras All Stars comenzaron a circular, muchos seguidores recordaron aquella colaboración y celebraron que esta vez el beso sí sucediera.