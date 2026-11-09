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beso belinda y danna

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Entretenimiento
Danna le da un beso a Belinda en la última función de Mentiras y enloquece a sus fans
¡El crossover que necesitábamos! Danna y Belinda protagonizaron uno de los momentos más comentados de la última función de Mentiras, después de compartir un inesperado beso que sorprendió al público.
Noviembre 09, 2026
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Gabriela Velasco Ceja