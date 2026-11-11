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Teoría de noviembre
Teoría de noviembre, asegura que algunas parejas se fortalecen, mientras otras terminan con su relación.
Entretenimiento
La teoría de noviembre: por qué algunas parejas se fortalecen y otras terminan antes de diciembre
¿Tu relación sobrevivirá a noviembre? Te contamos todo sobre la teoría que explica por qué algunas parejas se fortalecen y otras terminan antes de diciembre.
Noviembre 11, 2026
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Melisa Velázquez