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Mariana Dávila
Entretenimiento
Mariana Dávila: el reto de dar vida a Omara Portuondo en Buena Vista Social Club
Mariana Dávila nos revela cómo se preparó para interpretar a Omara Portuondo en Buena Vista Social Club y los aprendizajes que han marcado su carrera.
Noviembre 19, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja