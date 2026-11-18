Enamorarte de tu mejor amigo puede ser una de las experiencias más bonitas y complicadas que existen. Es esa persona que conoce todos tus secretos, que sabe exactamente cómo hacerte reír cuando tienes un mal día y que ha estado a tu lado durante tantas etapas de tu vida. Pero un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que has comenzado a verlo con otros ojos. Las mariposas en el estómago comienzan a hacerse presentes, sonríes inevitablemente cuando aparece un mensaje suyo en las notificaciones de tu celular e incluso comienzas a sentir celos cuando te cuenta que está saliendo con alguien. Es entonces cuando empiezas a preguntarte si esa conexión tan especial que comparten podría convertirse en algo más. Pero entonces llega el miedo: ¿qué pasa si confiesas tus sentimientos y terminas perdiendo a tu mejor amigo?

Si alguna vez has vivido algo parecido, estas películas son para ti. Desde historias de amor que tardan años en suceder hasta amistades que esconden sentimientos imposibles de ignorar, estas son algunas de las mejores películas sobre enamorarte de tu mejor amigo que te harán reír, suspirar y, probablemente, derramar unas cuantas lágrimas.

1. Love, Rosie (2014)

Rosie y Alex son mejores amigos desde la infancia. Se conocen perfectamente, comparten sus sueños y siempre han estado presentes en los momentos más importantes de sus vidas. Sin embargo, cuando comienzan a surgir sentimientos románticos, una serie de malentendidos, relaciones equivocadas y oportunidades perdidas parecen empeñarse en mantenerlos separados. Lo más desesperante de esta historia es que ambos parecen estar destinados a terminar juntos, pero nunca consiguen coincidir en el momento adecuado.

2. La boda de mi mejor amigo (1997)

Julianne y Michael llevan años siendo mejores amigos y, aunque alguna vez hicieron un pacto para casarse si ambos seguían solteros a cierta edad, nunca construyeron una relación romántica y no cruzaron la línea de la amistad. Todo cambia cuando Michael le anuncia que está a punto de casarse con otra mujer. Es entonces cuando Julianne descubre que sus sentimientos por él son mucho más profundos de lo que imaginaba y decide hacer lo posible para impedir la boda. Pero hay una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿realmente está enamorada de su mejor amigo o simplemente no soporta la idea de perder el lugar que siempre ha ocupado en su vida?

3. Si tuviera 30 (2004)

Cuando Jenna tiene 13 años, lo único que desea es crecer y convertirse en una mujer popular, independiente y exitosa. Después de pedir un deseo, despierta mágicamente convertida en su versión de 30 años. Aunque aparentemente tiene todo lo que siempre quiso, pronto descubre que durante el camino perdió a una de las personas más importantes de su vida: Matt, su mejor amigo de la infancia. Al reencontrarse con él, comienza a comprender que quizá el amor que siempre había buscado estaba mucho más cerca de lo que imaginaba.

4. El día que Harry conoció a Sally (1989)

Harry y Sally se conocen después de terminar la universidad y mantienen una conversación que se convierte en el punto de partida de toda la película: ¿pueden un hombre y una mujer ser solamente amigos? A lo largo de los años, sus caminos vuelven a cruzarse y terminan construyendo una amistad cada vez más profunda. Comparten sus decepciones amorosas, se acompañan durante las rupturas y se convierten en confidentes inseparables. Pero cuanto más tiempo pasan juntos, más difícil resulta ignorar que quizá lo que sienten va mucho más allá de la amistad.

5. Siempre el mismo día (2011)

Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria y desarrollan una gran amistad que los acompañará durante años. Aunque sus vidas toman caminos diferentes, mantienen un vínculo especial que sobrevive a las relaciones sentimentales, las decepciones y los cambios personales. La película muestra cómo evoluciona su historia a través de un mismo día de cada año, dejando al descubierto los sentimientos que ambos intentan comprender mientras el tiempo continúa avanzando.

6. Quizás para siempre (2019)

Sasha y Marcus fueron mejores amigos durante la infancia, pero un suceso durante su adolescencia terminó por distanciarlos. Muchos años después vuelven a encontrarse. Ella se ha convertido en una chef exitosa, mientras que él lleva una vida mucho más tranquila en su ciudad natal. Aunque sus mundos parecen completamente diferentes, la conexión que compartieron cuando eran jóvenes sigue presente, y pronto comienzan a preguntarse si todavía existe la posibilidad de construir algo juntos.

7. ¿Solo amigos? (2013)

Wallace conoce a Chantry durante una fiesta y la conexión entre ambos es prácticamente inmediata. Tienen el mismo sentido del humor, disfrutan de las mismas conversaciones y parecen entenderse sin demasiado esfuerzo. El problema es que Chantry tiene novio. Aunque Wallace acepta convertirse en su amigo, poco a poco comienza a desarrollar sentimientos que complican su relación.

8. Plus One (2019)

Alice y Ben son amigos desde la universidad y atraviesan una etapa en la que prácticamente todos sus conocidos parecen estar casándose. Cansados de asistir solos a las bodas, deciden convertirse en los acompañantes del otro durante toda una temporada de festejos. Lo que comienza como un acuerdo entre amigos se transforma poco a poco en algo mucho más complicado.