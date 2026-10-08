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nueva serie de Carrie
Entretenimiento
Summer H. Howell construyó su propia versión de Carrie sin ver las películas anteriores
No te pierdas esta entrevsita con Summer H. Howell, protagonista de la nueva serie Carrie. Nos habla de su experiencia en el set, el bullying y cómo construyó su personaje.
Octubre 08, 2026
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Gabriela Velasco Ceja