Desde hace muchos años, la energía sexual ha sido relacionada con el deseo y la intimidad entre dos personas; sin embargo, algunas corrientes espirituales le atribuyen un significado mucho más profundo, pues se cree que puede convertirse en una fuente poderosa de creación y conexión con nuestros deseos más anhelados.

Desde esta perspectiva, la energía va más allá del placer y la atracción física, pues al saber canalizarla, se convierte en una especie de alquimia sexual que te permite construir la vida de tus sueños.

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¿Qué es la alquimia sexual?

La alquimia sexual es una práctica espiritual y de desarrollo personal que propone transformar la energía sexual en una fuerza creativa para impulsar el crecimiento interior, fortalecer la conexión contigo misma y enfocar tus intenciones hacia tus sueños y objetivos.

Su principio parte de la idea de que la energía sexual no solo está relacionada con el placer físico, sino que también representa una fuerza vital que puede canalizarse hacia otras áreas de la vida, como la creatividad, la autoestima, la abundancia y la realización personal.

¿Cómo usar tu energía sexual para manifestar?

Cuando aprendes a canalizar tu energía sexual hacia un propósito superior, entras en la alquimia sexual: transformas tu fuerza vital y creadora en una herramienta para conectar con tus deseos y dar forma a la realidad que quieres construir.

No se trata de realizar el ritual junto a tu pareja, pero sí cuando estás sola, para poder concentrarte, siguiendo estos sencillos pasos.

¿Cómo usar tu energía sexual para manifestar tus sueños? Getty Images

Elige tu símbolo o deseo

Antes de comenzar, dibuja o busca una imagen que represente aquello que deseas manifestar, y obsérvala durante unos segundos, concéntrate en grabar su significado en tu mente y cómo te sentirías al manifestarlo.

Activa tu energía sexual

Siéntate en una posición cómoda, respira profundamente y contrae suavemente los músculos del suelo pélvico, como si intentaras detener el flujo de la orina. Mantén la atención en esa zona y conecta con las sensaciones de tu cuerpo.

Visualiza cómo asciende tu energía

Mientras respiras de manera consciente, imagina una corriente de luz cálida que nace en la base de tu columna vertebral y asciende lentamente por tu abdomen y pecho hasta llegar al entrecejo y la coronilla.

Proyecta tu intención y suelta

Visualiza nuevamente el símbolo que elegiste y concéntrate en el deseo que representa e imagina que entregas esa intención al Universo y, al terminar, relaja el suelo pélvico, exhala suavemente y repite mentalmente: “Dios/Universo, que se haga tu voluntad”.

Puedes repetir este ejercicio cuando lo desees, procurando mantener una intención clara y una respiración cómoda, sin forzar las contracciones ni retener el aire para que todo fluya mejor.