¿Alguna vez has sentido una conexión especial con la naturaleza, una intuición difícil de explicar o una fascinación por los rituales, las hierbas y los misterios del universo? Desde algunas corrientes espirituales y esotéricas, estas afinidades podrían interpretarse como señales simbólicas de una conexión con otras vidas.

Una de las creencias que despierta curiosidad es la posibilidad de haber sido una bruja en una vida pasada, y de acuerdo con esta perspectiva, cada persona habría desarrollado habilidades y conocimientos distintos relacionados con la magia, la energía, la naturaleza o la espiritualidad.

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¿Cómo obtener tu número maestro?

De acuerdo con la numerología, tu número de Vida Pasada representa la energía, los conocimientos y las habilidades espirituales que, de acuerdo con esta creencia, pudieron acompañarte en una existencia anterior.

Para poder saber cuál es tu número de vida, solo necesitas tu año de nacimiento y reducirlo a un sólo dígito, si obtienes 11 o 22, consérvalo porque es número maestro.

Ejemplo: si naciste en 1987, suma 1+9+8+7=25

Después suma 2+5=7

Tu número es 7

Qué tipo de bruja fuiste en tu vida pasada, según tu número maestro Helin Loik-Tomson/Getty Images/iStockphoto

¿Qué tipo de bruja fuiste en tu vida pasada?

Esta es la bruja que fuiste en tu vida pasada de acuerdo a tu número de vida pasada:

1, la bruja solar

Pudiste haber vivido en una época en la que tu poder estaba vinculado con el sol, la autoridad y la fuerza de voluntad. Eras una mujer decidida, independiente y segura de sí misma, que no esperaba la aprobación de otros para actuar y encontraba su fortaleza en abrir nuevos caminos.

2, la bruja de la Luna

Simboliza la sensibilidad, la intuición y la conexión con las emociones, se relaciona con los ciclos lunares, los sueños y los rituales de renovación, donde su principal fortaleza sería comprender aquello que no siempre se expresa con palabras.

3, la bruja de los cantos

Pudiste haber sido narradora, cantora o poeta, una mujer capaz de transformar el ambiente de los lugares con tus palabras, tus historias o incluso con tu música, donde tu voz era tu principal poder. Eras consciente de que tus palabras podían enamorar, provocar o incluso inspirar a quien te escuchaba.

4, la guardiana de los sellos

Pudiste haber sido una mujer vinculada con símbolos, antiguos conocimientos y rituales de protección. Tu poder estaba en interpretar mensajes ocultos, crear sellos de protección y resguardar secretos que otros no podían comprender.

¿Qué tipo de bruja fuiste en tu vida pasada? Getty Images

5, la bruja errante

Pudiste haber sido una mujer viajera, libre e independiente, que recorría distintos lugares en busca de conocimientos y experiencias. Tu magia estaba relacionada con descubrir nuevos caminos, aprender de otras culturas y compartir tu sabiduría con quienes encontraba durante sus viajes.

6, la curandera del pueblo

Pudiste haber sido una mujer reconocida por sus conocimientos sobre plantas medicinales, remedios naturales y rituales de sanación. Las personas acudían a ti en busca de alivio y consejo, pues tu mayor fortaleza estaba en cuidar, escuchar y ayudar a los demás.

7, la guardiana del conocimiento oculto

Pudiste haber sido una mujer dedicada a estudiar antiguos secretos, símbolos y prácticas esotéricas. Tu fortaleza estaba en buscar respuestas más allá de lo evidente, descifrar misterios y preservar conocimientos que pocos podían comprender.

8, la bruja alquimista

Pudiste haber sido una mujer fascinada por transformar los elementos de la naturaleza y descubrir sus propiedades ocultas. Tu magia estaba ligada a la preparación de pociones, el estudio de minerales y plantas, y la búsqueda de fórmulas para convertir lo ordinario en algo extraordinario.

9, la bruja del umbral

Pudiste haber sido una mujer conectada con los misterios de la vida y la muerte, los sueños y los mundos espirituales. Tu magia estaba relacionada con los cambios, las transiciones y la capacidad simbólica de percibir aquello que permanece oculto entre lo visible y lo invisible.

11, la bruja oráculo

Pudiste haber sido una mujer reconocida por su intuición y capacidad para interpretar señales, sueños y símbolos. Tu magia estaba vinculada con la adivinación, la lectura de los astros y la búsqueda de respuestas sobre el futuro.

22, la bruja de la gran obra

Pudiste haber sido una mujer dedicada a la transformación espiritual y al conocimiento de los secretos del universo. Tu magia estaba relacionada con la alquimia, la búsqueda de la sabiduría y la capacidad de convertir las experiencias difíciles en oportunidades de crecimiento y evolución.