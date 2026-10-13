Uñas para Halloween sin excesos: 5 diseños minimalistas que se ven sofisticados

La fiesta de Halloween es el pretexto ideal para dejar volar tu imaginación y llevar uñas aterradoras, pero si los diseños extravagantes no son lo tuyo, puedes apostar por propuestas minimalistas que permiten celebrar la temporada con una manicura sofisticada y moderna.

Desde pequeños fantasmas hasta líneas negras sobre bases nude, las uñas para Halloween pueden adaptarse a un estilo discreto, femenino y sofisticado, la clave está en elegir una paleta de colores equilibrada, apostar por diseños delicados y dejar que los pequeños detalles sean los protagonistas.

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Diseños de uñas para Halloween minimalistas que se ven elegantes y sofisticadas

Estas propuestas combinan con cualquier look y se pueden llevar durante toda la temporada, una inspiración de Halloween que no pasará desapercibida y te encantará.

French de Halloween

Una propuesta que nunca falla, pues solo tienes que sustituir la clásica punta blanca por un diseño de Halloween, en este caso unos gatitos que sólo aparecen en la punta de la uña sobre una base lechosa en tonos nude como el blanco o rosa.

Fantasmas soft chrome

Si buscas una propuesta sofisticada y elegante, puedes optar por una base blanca con un sutil cromado para crear un brillo sutil y un acabado moderno, y para darle el toque de Halloween, puedes agregar ojos en color negro para crear fantasmas.

Uñas púrpura con detalles metálicos

Aplica una base en color ciruela, uno de los tonos en tendencia del otoño, si quieren un look más magnético puedes aplicar un efecto cat eye, y rematar con relieves en tonos plata para crear un manicure más glamuroso.

Uñas aura estilo vampiro

Si buscas un diseño más dramático sin caer en lo extravagante, puedes apostar por un diseño aura en tonos de temporada como el borgoña, rojo intenso, negro o incluso los más suaves como el terracota o el morado.

Telarañas minimalistas

Si buscas un look más adoc con Halloween, puedes crear algunas telarañas en color negro sobre una base nude como el blanco o rosa lechoso, estarás en tendencia con la fiesta de horror, pero sin caer en excesos.

Recuerda que para que tus uñas se vean sofisticadas, no necesitas combinar todos los símbolos de la temporada en un mismo diseño, elegir un solo motivo, limitar los contrastes y cuidar el acabado puede marcar la diferencia.