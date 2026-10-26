El Día de Muertos es una de las celebraciones más especiales de México. Desde los altares llenos de flores de cempasúchil hasta las calaveras de colores, cada elemento de esta tradición tiene un significado que va mucho más allá de lo estético. Y aunque estamos acostumbradas a verla reflejada en el maquillaje, la moda y hasta las manicuras, este año también llega a uno de nuestros accesorios favoritos: los relojes.

GUESS Watches presenta una colección especial inspirada en el Día de Muertos, con tres diseños que combinan algunos de los símbolos más representativos de esta celebración con el estilo moderno y atrevido que caracteriza a la marca. Y para darle vida a esta propuesta, la firma eligió a dos personalidades mexicanas: Luis Chaparro, influencer y exparticipante de La Casa de los Famosos, y Regina Faz, una de las nuevas voces de la escena musical, quienes protagonizan la campaña luciendo los modelos masculinos y femeninos, respectivamente.

Los relojes inspirados en el Día de Muertos que harán que tus manos se vean más delicadas y elegantes Cortesía

Los relojes inspirados en el Día de Muertos que harán que tus manos se vean más delicadas y elegantes Cortesía

Así es la nueva colección de Día de Muertos de GUESS Watches

Si eres de las que creen que los accesorios pueden transformar por completo un outfit, esta colección probablemente te va a encantar. La propuesta incluye tres relojes con diferentes personalidades, pero con algo en común: las calaveras, los motivos florales y los contrastes de color son los protagonistas.

El primer diseño femenino tiene una caja dorada de 36 mm que contrasta con una correa negra de silicón decorada con flores y calaveras multicolor. Su carátula oscura permite que las ilustraciones destaquen, convirtiéndolo en una opción para quienes buscan un accesorio llamativo sin renunciar a la elegancia.

El segundo modelo femenino, también de 36 mm, apuesta por un diseño mucho más expresivo. Sus ilustraciones recorren prácticamente toda la pieza, desde la carátula hasta el brazalete, mientras que sus funciones adicionales y acabados aportan un toque contemporáneo. Es de esos accesorios que no necesitan demasiados complementos para convertirse en el centro de atención. Un diseño deportivo con mucha personalidad.

La colección se completa con Venix, un reloj masculino de 42 mm que combina una caja negra translúcida con una carátula protagonizada por una calavera de colores y detalles florales. Los acentos dorados, las costuras en tonos amarillo y naranja y su correa de silicón le dan una estética deportiva, pero con ese toque divertido que hace que no pase desapercibido.

Los relojes inspirados en el Día de Muertos que harán que tus manos se vean más delicadas y elegantes Cortesía

Los relojes inspirados en el Día de Muertos que harán que tus manos se vean más delicadas y elegantes Cortesía

Luis Chaparro y Regina Faz protagonizan la campaña

Para presentar esta colección, GUESS Watches apostó por dos talentos que representan diferentes formas de expresión.

Por un lado, Luis Chaparro, quien ha ganado popularidad en redes sociales y por su participación en La Casa de los Famosos, luce la propuesta masculina. Por el otro, Regina Faz, cantante que comienza a abrirse camino en la industria musical y que ha participado en distintos festivales, presenta los diseños femeninos. La elección de ambos conecta el universo de la moda con el entretenimiento y la música, mientras que los relojes se convierten en una forma de expresar estilo e identidad.

Una colección para celebrar nuestras raíces con estilo

Más allá de las tendencias, lo interesante de esta colección es la manera en que transforma elementos tradicionales en accesorios que puedes incorporar a tus looks cotidianos. Porque el Día de Muertos no solo es una fecha en el calendario: también es una celebración de la memoria, de las personas que forman parte de nuestra historia y de las tradiciones que seguimos compartiendo de generación en generación. Los tres modelos de la colección cápsula están disponibles a través de los canales oficiales de GUESS Watches y distribuidores seleccionados. Y si algo nos recuerda esta propuesta es que llevar un accesorio especial también puede ser una manera de celebrar aquello que nos hace únicas.

Los relojes inspirados en el Día de Muertos que harán que tus manos se vean más delicadas y elegantes Cortesía