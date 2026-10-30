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uñas Pinterest 2026
Moda y Belleza
Estos son los diseños de uñas más buscados en Pinterest en 2026
Desde las uñas efecto cat eye hasta los tonos café y los acabados cromados, Pinterest reveló las manicuras que están conquistando las búsquedas de belleza este año.
Octubre 30, 2026
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Gabriela Velasco Ceja