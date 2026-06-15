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Moda y Belleza

Cinnamon latte nails: el manicure más cálido y aesthetic del momento que todas queremos

Las cinnamon latte nails son la tendencia de manicure más aesthetic del momento. Un marrón canela cálido con acabado glazed que se ve lujoso, versátil y absolutamente irresistible.

Junio 15, 2026 • 
Pamela López
uñas cafés

Female hand with beautiful manicure - brown, Mocha color color gel nails, closeup fingers. Nail care concept. Demonstrating color, trend 2025 year

Getty Images

Si hay un manicure que resume perfectamente la vibra de este momento, es este: cálido, sofisticado, con ese nombre que ya suena a algo que quieres tener en las manos. Las cinnamon latte nails combinan el marrón canela con un acabado glazed que las hace ver jugosas, lujosas y completamente de temporada, y la razón por la que están reventando es tan simple como que le quedan bien a absolutamente todas.

¿Qué son exactamente?

Son un manicure en tono marrón con base rojiza y cálida, exactamente el color de una canela molida mezclada con leche espumada, con un acabado glasé que les da ese brillo característico. No son el marrón oscuro de otoño ni el nude beige de siempre, son algo más cálido, más rico y más específico que eso, y esa especificidad es exactamente lo que las hace tan fotogénicas.

Por qué se llevan tan bien con todo

Los undertones cálidos del cinnamon latte funcionan de forma especialmente bonita con pieles morenas y canelas, donde crean un contraste cálido que se ve editorial, pero también con pieles claras, donde el tono añade calidez sin agredir. Es uno de esos colores que no compiten con el outfit sino que lo elevan, y eso las convierte en la opción perfecta para cuando no quieres pensar demasiado pero sí quieres que las manos se vean increíbles.

El acabado que lo hace moderno

La clave está en el glazed, ese top coat ultra brilloso que imita la superficie de un glaseado y que hace que el color se vea más profundo y más rico. Sin el glazed son unas uñas marrones bonitas, con él son otra cosa completamente. El acabado semi-sheer, con la uña natural asomándose ligeramente debajo del color, también está siendo muy solicitado porque le da una dimensión extra que el opaco no logra.

Cómo llevarlas y personalizarlas

En su versión más básica, una o dos capas de esmalte cinnamon con top coat brilloso es todo lo que necesitas, y el resultado ya es impecable. Si quieres personalizarlas, las cinnamon latte nails admiten un acento con shimmer dorado muy sutil, una uña de diferente tono dentro de la misma familia cálida, o incluso pequeños detalles florales que las hacen más especiales sin perder esa esencia sofisticada.

Cómo pedirlas en el salón

Lleva foto y pide específicamente un marrón canela con undertones rojizos y cálidos, con acabado glazed o high-gloss. La referencia visual más fácil es “el color de la canela molida” o “marrón con base roja y brillo de glaseado”. Si tu nail tech conoce los latte nails, es exactamente la misma dirección pero con más calor y más especia.

belleza|consejos|salud cinnamon rolls manicure
Pamela López
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