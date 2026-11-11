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VPH avisar a exparejas
Wellness
¿Tener VPH significa que debes avisarle a todas tus parejas anteriores?
¿Te diagnosticaron VPH y no sabes si debes avisarles a tus exparejas? Descubre qué recomiendan los especialistas y cuándo es importante hablarlo.
Noviembre 11, 2026
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Gabriela Velasco Ceja