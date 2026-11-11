Suscríbete
Síguenos en:

VPH avisar a exparejas

sali-positiva-a-vph-virus-papiloma-humano-ahora-que-hago.jpg
Wellness
¿Tener VPH significa que debes avisarle a todas tus parejas anteriores?
¿Te diagnosticaron VPH y no sabes si debes avisarles a tus exparejas? Descubre qué recomiendan los especialistas y cuándo es importante hablarlo.
Noviembre 11, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja