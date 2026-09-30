¿Se puede sufrir una sobredosis de Ozempic? Esto ocurre cuando se toma más de la dosis indicada

Varios estudios clínicos han demostrado que el uso de Ozempic para bajar de peso, tiene más beneficios que desventajas, de ahí que se haya hecho tan popular en los últimos años; sin embargo, no todo son buenas noticias.

Debido a que son cada vez más las personas que recurren a estos medicamentos GLP-1, han descubierto que sí es posible sufrir de una sobredosis de Ozempic, y aunque no es mortal, sí tiene efectos secundarios que pueden durar días e incluso semanas.

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Sobredosis de Ozempic: por qué ocurre y cuáles son las consecuencias

De acuerdo con Alexandra Sowa, doctora especializada en salud preventiva, nutrición y medicina de la obesidad y autora del próximo libro La revolución Ozempic, aunque es poco probable, sí han ocurrido sobredosis de Ozempic.

La especialista ha documentado algunos casos de pacientes que han utilizado dosis mayores a las recomendadas por su médico, ya sea por error, por problemas con la administración del medicamento o al intentar acelerar la pérdida de peso.

Debido al alto costo de Ozempic y a la falta de cobertura de algunos seguros, algunos médicos podrían recetar dosis mayores para después dividirlas en cantidades más pequeñas y prolongar el uso del medicamento, una práctica conocida como “microdosificación” que busca reducir el gasto.

“Pero si empiezas a hackear el bolígrafo sin instrucciones claras, puede ser confuso”, dice Sowa. “Un paciente puede acabar administrándose una dosis completa que se suponía que debía hacerse durante semanas o meses”.

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¿Qué ocurre si sufres una sobredosis de Ozempic?

Las manifestaciones más frecuentes después de una dosis excesiva son náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, falta de apetito, debilidad y malestar general, que puede durar varios días, incluso semanas, según el paciente.

Sin embargo, este no sería el único problema, algunos pacientes han llegado a experimentar síntomas de hipoglucemia (azúcar baja en sangre), además de deshidratación y alteraciones en los electrolitos, que puede dañara a los riñones.

“Si crees que has tomado demasiado, tienes que contactar con el médico que te prescribe”, dice Sowa. “Pueden guiarte en los siguientes pasos, así como reducir las probabilidades de que vuelva a ocurrir”.

Para aliviar los síntomas, el médico puede recomendar mantener una buena hidratación, consumir comidas pequeñas y reponer electrolitos mediante caldo de huesos o bebidas específicas, y si las náuseas son intensas, también podría indicar medicamentos para controlarlas.