Medicamentos como Ozempic ayudan a controlar el apetito al actuar sobre las hormonas de la saciedad; sin embargo, ciertos alimentos también podrían estimular estos mecanismos de forma natural, y sin la necesidad de recurrir al popular medicamento.

Aunque no sustituyen los efectos de Ozempic, algunos alimentos y hábitos pueden imitar parcialmente su acción y ayudar a controlar el apetito de forma natural, para poder bajar de peso de forma efectiva.

¿Qué es la dieta Ozempic?

Ozempic se creó para tratar la diabetes tipo 2, pero actualmente también se utiliza para bajar de peso, debido a que imita la hormona GLP-1, que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, retrasa la digestión y prolonga la sensación de saciedad, reduciendo el apetito.

Sin embargo, el GLP-1 no es exclusivo de los medicamentos como Ozempic, también se produce de forma natural después de comer, y ayuda a regular el azúcar en la sangre, retrasa la digestión y envía señales al cerebro para generar una sensación de saciedad.

La llamada dieta Ozempic busca favorecer la saciedad a través de los alimentos, combinando fibra, proteínas y grasas saludables para hacer más lenta la digestión, ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre y prolongar la sensación de saciedad.

¿Qué es la dieta Ozempic? Conoce cómo funciona y qué tan efectiva es para bajar de peso Getty Images

Los alimentos que imitan el efecto Ozempic de forma natural sin el medicamento

Para buscar un efecto similar al de Ozempic de forma natural, no basta con comer solo lechuga, necesitas saber qué comer para sentirte saciada por más tiempo, mientras te nutres y pierdes peso.

Base de fibra alta y crujiente: se suelen usar vegetales densos que requieran masticar mucho (como pepino, col o kale), ya que masticar más estimula la liberación de hormonas de la saciedad.

Proteína magra: es el macronutriente que más sacia, y lo encuentras en el pollo, el pavo, el atún, y los garbanzos son indispensables.

Grasas saludables: retrasan el vaciado estomacal, y las encuentras en el aguacate, los frutos secos o el aceite de oliva virgen extra.

Carbohidratos de digestión lenta: legumbres o granos integrales como la quinoa, que aportan energía constante sin picos de insulina.

Si buscas ideas que incluyan estos alimentos en tu alimentación, puedes optar por: legumbres, pan integral con aguacate o yogur con avena y chía, que son opciones ricas en fibra que favorecen la digestión, el control del peso y la salud cardiovascular.