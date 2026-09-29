6 mitos y verdades del uso de Ozempic para bajar de peso que debes conocer

Ozempic se ha convertido en uno de los medicamentos más populares para perder peso, desde que las celebridades comenzaron a usarlo y mostraron cambios físicos asombrosos; sin embargo, de ahí surgen muchos de los mitos y verdades que rodean al medicamento, también conocido como GLP-1.

La semaglutida es el principal compuesto de Ozempic, y es la que ayuda a disminuir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que ha causado confusión sobre cómo debe usarse y los efectos que puede tener en el cuerpo, más allá de la pérdida de peso.

Te podría interesar: ¿Qué es la dieta Ozempic? Conoce cómo funciona y qué tan efectiva es para bajar de peso

Mitos y verdades sobre el uso de Ozempic para perder peso

Si estás pensando en usar Ozempic para perder peso, es importante que no te dejes engañar por todo lo que circula en la red, y te informes con profesionales de la salud, para evitar ponerte en riesgo y usarlo de la mejor forma.

Estos son algunos de los mitos y verdades más escuchados sobre Ozempic que debes conocer:

Mito: Ozempic es un medicamento para adelgazar por lo que no necesito ir a un médico antes de usarlo

Verdad: No, Ozempic está indicado principalmente para tratar la diabetes tipo 2 y no para bajar de peso, además, es de suma importancia asistir a un médico para determinar cuál es la dosis indicada para ti, de acuerdo a tus características y necesidades.

Mito: Al usar Ozempic, no necesitas cambiar tu estilo de vida

Verdad: La semaglutida puede ayudar a controlar el apetito y aumentar la sensación de saciedad, pero no sustituye los hábitos saludables. Los médicos especialistas recomiendan combinar el uso de Ozempic con una alimentación balanceada y actividad física y deportiva.

Mito: Puedo usar Ozempic para perder unos cuantos kilos

Verdad: De acuerdo con la OMS, los medicamentos GLP-1 no están diseñados como una estrategia estética de pérdida de peso a corto plazo, es por eso que debes consultar con un médico especialista, pues ellos suelen usarlo en pacientes que necesitan perder varios kilos, y que requieren de un tratamiento más largo.

Si buscas perder un par de kilos en una semana, lo más recomendable es que evites usar Ozempic.

Mitos y verdades sobre el uso de Ozempic para perder peso Getty Images

Mito: Como es un medicamento, no tiene efectos secundarios en el cuerpo y la salud

Verdad: El principal compuesto de los medicamentos GLP-1 es la semaglutida, y puede causar efectos adversos como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento. Además, con el uso prolongado también puede causar problemas gastrointestinales graves, pancreatitis, enfermedad de la vesícula biliar y otras complicaciones que requieren valoración médica.

Mito: Ozempic no causa rebote

Al suspender la semaglutida, parte del peso perdido puede recuperarse, por lo que mantener los resultados requiere seguimiento y hábitos saludables a largo plazo, pues de acuerdo con OMS, aún se siguen estudiando los efectos secundarios del medicamento, así cómo qué pasa cuando se deja de usarlo.

Mito: Te quedas sin músculo

Al bajar de peso también se puede perder masa muscular. En el estudio SURMOUNT-1, alrededor del 75% del peso perdido fue grasa y 25% masa magra, una proporción similar a la observada con placebo. Por eso, consumir suficiente proteína y hacer ejercicios de fuerza es clave para cuidar la masa muscular, mientras pierdes peso.

Recuerda que antes de utilizar Ozempic para perder peso, es fundamental consultar con un profesional de la salud, quien podrá determinar si existe una indicación médica, cuál es el tratamiento apropiado y cómo debe realizarse el seguimiento.