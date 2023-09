¡No te desesperes! Te decimos cómo adquirir tus entradas para disfrutar de The Eras Tour de Taylor Swift en la pantalla grande

Como era de esperarse, los swifties están viviendo, una vez más, una gran desesperación y adrenalina por conseguir boletos para presenciar The Eras Tour de Taylor Swift en las salas de cine de Cinépolis. Fue el pasado 31 de agosto cuando la cantante anunció que su exitosa gira llegará a la pantalla grande:

“El Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la pantalla grande”, escribió Taylor para anunciar la gran noticia. Será a partir del 13 de octubre cuando la artista de 33 años de edad llegue a las salas de cine en México. Sin embargo, la preventa de boletos ya ha comenzado, pero muchos fanáticos están teniendo problemas para comprar sus entradas. Te damos algunos consejos para obtener tus tickets para The Eras Tour de forma rápida y exitosa.

¿Por qué no puedo comprar boletos para la película de Taylor Swift? 3 Tips para lograrlo

Muchos swifties están teniendo problemas para adquirir sus boletos a través de cinepolis.com, pero otros más ya descubrieron la forma de lograrlo.

Paypal

La cuenta de fans de Taylor Swift en México reveló lo siguiente: “Si aún no pueden comprar boletos, intenten hacer el pago con PayPal y es más fácil”, escribieron. A lo que otros usuarios respondieron: “Confirmo, después de estar hora y media, leí que servía con PayPal y en menos de 10 minutos los obtuve. Otra swiftie añadió que a través de esta forma de pago pudo obtener sus entradas para el cine al segundo intento.

Kueski Pay

Para quienes no tienen PayPal, también pueden adquirir sus boletos a través de Kueski Pay. “Si lo ponen a menos de tres quincenas no les cobran interés, además de que el pago pasa a la primera”, dijo un internauta.

App de Cinépolis

Si no has descargado la app en tu celular, ¿qué esperas? Muchos usuarios han confirmado que a través del sitio web les fue imposible comprar sus entradas para The Eras Tour, pero fue mediante la app de Cinépolis que finalmente lo lograron.

Toma nota y corre a comprar tus boletos para ver a Taylor Swift en el cine.