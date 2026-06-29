Esta sería la boda del año: fecha, lugar e invitados de Taylor Swift y Travis Kelce ya se filtraron

La boda más esperada del año podría tener fecha y lugar oficial, aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce lo han confirmado directamente. Todas las pistas apuntan al mismo lugar: el Madison Square Garden de Nueva York, el 3 de julio.

Las pruebas que alimentan la teoría

La pareja habría rentado el recinto para una celebración de varios días durante el fin de semana del 4 de julio. Se confirmó que a inicios de junio se presentó un permiso oficial para cerrar calles alrededor del lugar, y el propio Madison Square Garden bloqueó las fechas del 2 al 4 de julio para preparar un evento grande. La ceremonia, específicamente, estaría programada para el 3 de julio.

El plan de varios días que se está armando

El plan incluiría una reunión más íntima de aproximadamente 100 personas el 2 de julio, seguida de una celebración más grande al día siguiente con cerca de mil invitados, ya sea en la arena principal, que tiene capacidad de banquete para 1,250 personas, o en el teatro del recinto, que puede albergar hasta 5,500. Otros reportes hablan de cifras similares, entre 1,100 y 1,200 invitados esperados.

El escenario que se está construyendo en secreto

Se está construyendo un escenario gigantesco en un complejo llamado Rock Lititz, en Pensilvania, descrito como un almacén bajo llave con guardias de seguridad patrullando la zona. Ese escenario no estaría relacionado con ninguna gira musical, lo que refuerza la teoría de que está destinado a la boda.

Quién estaría en la lista de invitados

Jason y Kylie Kelce estarían confirmados, aunque Kylie se negó tajantemente a dar detalles a la prensa. Suki Waterhouse confirmó que asistirá, Taylor invitó públicamente a Graham Norton, y Zoë Kravitz habría recibido invitación a pesar de rumores de distanciamiento entre ambas. También se habla de Benson Boone y Karlie Kloss en la lista. En las casas de apuestas en línea circulan nombres como Patrick Mahomes, Selena Gomez, las hermanas Haim, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams y Lana Del Rey, aunque nada de esto está confirmado oficialmente.

El giro de la historia: ¿podría ser una distracción?

No todo el mundo está convencido. Alguien cercano a la pareja sugirió que “no sería sorpresa que terminara siendo algo pequeño, lejos de los reflectores”. Incluso algunos oficiales de policía apostados cerca del recinto se mostraron escépticos: “es una chica glamorosa, no se casaría aquí”, dijo uno de ellos. Lo cierto es que, real o distracción elaborada, los permisos para cerrar calles durante tres días y las habitaciones de hotel reservadas por atletas cercanos a Kelce hacen que la teoría de Madison Square Garden sea, hasta ahora, la más sólida de todas.

El detalle con sabor a destino

El propio alcalde de Nueva York mencionó la boda en una conferencia de prensa sobre la capacidad de la ciudad para recibir grandes eventos, señalando que coincide con las finales de los Knicks, con el 4 de julio, con los 250 años de Estados Unidos y con la boda de Taylor Swift, todo pasando al mismo tiempo. Si la teoría se confirma, Taylor Swift habría elegido, de todos los lugares posibles, el estadio donde juegan los Knicks y los Rangers para darse el “sí” más comentado del año.