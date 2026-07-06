La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebró el pasado viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, una celebración a la que asistieron grande figuras del entretenimiento y del mundo de la NFL; sin embargo, una de ellas acaparó las miradas: Selena Gomez.

Además de deslumbrar con uno de los looks más elegantes de la boda de Taylor y Travis, Selena habría incluido un sutil homenaje a su mejor amiga, un detalle que no pasó desapercibido entre los fans.

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El vestido que llevó Selena Gomez a la boda de Taylor Swift

Selena lució radiante con un impresionante vestido en color champán de la colección de alta costura de Oscar de la Renta, con inspiración en el viejo Hollywood, un diseño que destacó por su silueta columna, escote redondo, delicados tirantes y una combinación de bordados, pedrería, lentejuelas y flecos con cristales.

Selena completó su elegante look con un peinado bob de ondas suaves, zapatos dorados de punta y joyas brillantes, en un estilismo creado junto a su colaboradora habitual, la estilista Erin Walsh.

Sin embargo, más allá del hermoso look y de la belleza que proyectó Selena, hubo un detalle que no que pasó desapercibido por sus fans, pues están convencidos de que fue una forma de rendir homenaje a su amiga.

¿Por qué el vestido de Selena Gomez emocionó a los fans de su amistad con Taylor Swift?

Aunque el vestido de Selena fue muy elogiado, los fans destacaron un detalle especial: su elección de un diseño de Oscar de la Renta recordó al vestido dorado de la misma firma que Taylor llevó a la boda de Selena y Benny Blanco meses antes.

La coincidencia llevó a muchos fans a interpretar el look de Selena como un discreto homenaje a Taylor, al considerar que replicó el estilo y la firma del vestido que la cantante usó en su boda.

Revelan el inesperado y emotivo homenaje de Selena Gomez a Taylor Swift en su boda Instagram/@selenagomez

Aunque Selena y Taylor no han confirmado el significado del look, miles de fans interpretaron el detalle como un emotivo gesto de amistad entre ambas.