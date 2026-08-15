La desgarradora confesión de Britney Spears sobre su maternidad y por qué culpa a sus padres

La vida de Britney Spears ha estado marcada por polémicas y momentos que han puesto a prueba su bienestar físico y emocional; sin embargo, uno de los capítulos más dolorosos para la llamada Princesa del Pop ha sido, sin duda, su experiencia como madre.

La cantante se convirtió en madre por primera vez el 14 de septiembre de 2005, cuando nació su hijo Sean Preston Federline, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, y un año después, el 12 de septiembre de 2006, nació su segundo hijo, Jayden James Federline.

Sin embargo, la relación con sus hijos ha sido complicada, e incluso ha pasado años alejada de ellos, ¿pero por qué siente que fracasó como madre?

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Britney Spears reflexiona sobre su maternidad y asegura que se siente fracasada como madre

En una extensa publicación compartida en redes sociales, Britney confesó que sintió que había fracasado como madre cuando uno de sus hijos le contó que no creía en Dios, mientras ella que ella mantiene intacta su fe.

“En ese momento creí que había fallado como madre porque sé que hay un Espíritu Santo que reside en lo alto del reino de los cielos. Lo he vivido, lo he sentido. Quiero decirles a mis hijos y a la gente en general que lamento mis errores del pasado”.

Junto a una fotografía de sus hijos, Britney Spears recordó un doloroso episodio de hace cinco años, cuando Sean Preston y Jayden James fueron llevados a la playa por sus abuelos, Jamie y Lynne Spears, mientras ella permanecía distanciada de sus padres, y la hicieron sentir que le estaban robando momentos que le pertenecían a ella.

“Mis padres los llevaron en secreto a la playa, cuando eran niños. Me preguntaba por qué no participaba en sus divertidas escapadas secretas. Me sentía desmoralizada por vivir en un país donde se aceptaba que personas como mis padres tuvieran vidas secretas con mis hijos. Sinceramente, me arrodillé y lloré durante dos meses”, escribió.

Britney también recordó cómo sus padres la aislaron del mundo durante todo el verano: “Ahora que lo pienso, recuerdo que mi padre no me dejaba ir nunca más a un restaurante a comer una hamburguesa con una nueva amiga súper guay que había conocido, porque toda la atención que recibí de los paparazzi después de haber estado encerrada en casa durante 4 meses le ofendía”, escribió.

La búsqueda espiritual de Britney Spears

Britney Spears también recordó las dificultades que ha enfrentado desde que inició su carrera siendo adolescente y confesó que durante años sintió que no podía mostrarse tal como realmente era, pese a considerarse una mujer “increíblemente inteligente”.

La intérprete de “Crazy” aseguró que quiso compartir su versión de los hechos tras sentirse incomprendida durante años, y cerró su mensaje hablando de sus creencias y de su deseo de reconectar consigo misma.

“Quiero acercarme más a Dios, conectar con mi corazón de la manera más hermosa y espiritual, y volver a soñar como cuando iba a México”, concluyó.