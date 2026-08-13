Las fotos con las que Ariana Grande hace oficial su romance con Ricky Álvarez en Instagram

Ariana Grande mantuvo una relación con su bailarín Ricky Álvarez durante su The Honeymoon Tour en 2015, y tras su separación en 2016, la pareja transformó su relación romántica en una amistad cercana.

Sin embargo, en junio de 2026 comenzaron a sonar rumores de que Ariana y Ricky habían decidido retomar su relación romántica, tras más de una década de haber terminado, y durante un concierto en Nueva York, como parte de su The Eternal Sunshine Tour, la cantante lo confirmó.

Ariana sorprendió al modificar la letra de “Thank U, Next”, reemplazando la frase sobre Ricky Álvarez por una que dice: “Siempre encontramos el camino de regreso”, un gesto que muchos interpretaron como una confirmación de que ambos retomaron su relación.

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Ariana Grande confirma su relación con Ricky Álvarez en Instagram

El miércoles 12 de agosto, Ariana compartió en Instagram una recopilación de fotografías de distintos momentos, entre las que incluyó algunas imágenes más discretas junto a Álvarez.

En una de las imágenes, Grande, de 33 años, mostró frente al espejo los looks coordinados que llevaba con Álvarez, aunque ambos aparecen con el rostro fuera de cuadro. En la fotografía, el bailarín rodea sus hombros con un brazo mientras sostiene su mano, en un gesto que dejó ver la cercanía entre ambos.

En otra de las imágenes, Grande incluyó una fotografía borrosa frente al espejo en la que Álvarez aparece sosteniendo la cámara mientras ella, de espaldas, se gira hacia él.

La nueva relación de Ariana Grande y Ricky Álvarez

Aunque están muy emocionados de estar de nuevo juntos, Ariana y Ricky han decidido avanzar con calma y sin apresurarse a formalizar la relación, la cantante se siente bien junto al bailarín y sólo quiere disfrutar de esta nueva etapa juntos sin presiones.

“Ariana siempre ha considerado a Ricky un amigo”, dice la fuente. “No le ha guardado rencor desde su separación. Ricky es fiable, digno de confianza y muy comprensivo. Ariana siente que puede ser ella misma con Ricky”.