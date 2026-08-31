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qué pasa cuando dejas de tomar Ozempic o Mounjaro
Wellness
¿Qué pasa con tu cuerpo cuando dejas de tomar Ozempic o Mounjaro?
¿Estás pensando en dejar Ozempic o Mounjaro? Esto es lo que puede pasar con el hambre, el peso y tu cuerpo cuando suspendes el tratamiento.
Agosto 31, 2026
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Gabriela Velasco Ceja