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Moda y Belleza

Woodland Velvet, 6 diseños de las uñas que combinan misterio, elegancia y esencia otoñal

Con colores profundos, acabados magnéticos y detalles inspirados en la naturaleza, la estética de las Woodland Velvet son perfectas para llevar elegancia al otoño.

Agosto 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Woodland Velvet: la tendencia en uñas más bonita y elegante del otoño

Woodland Velvet: la tendencia en uñas más bonita y elegante del otoño

Instagram/@d_summons_thee

Con la llegada del otoño, los tonos profundos, las texturas magnéticas y con detalles que evocan a la belleza de la naturaleza, se vuelven los protagonistas para crear diseños elegantes y sofiticados como las Woodland Velvet, uñas con efecto terciopelo que no pasan desapercibidas.

Esta tendencia apuesta por colores como el chocolate, borgoña, verde bosque, ciruela o incluso el negro, siempre acompañados de acabados brillantes y aterciopelados que evocan hojas, ramas y otros hermosos elementos de los bosques otoñales.

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Woodland Velvet: la tendencia en uñas más bonita y elegante del otoño

Si buscas una manicura elegante y diferente para recibir el otoño, estos son algunos diseños Woodland Velvet que puedes llevar.

Velvet chocolate

El café chocolate es uno de los tonos más elegantes para el otoño, y puedes llevarlo en uñas almendradas o cortas con un acabado velvet que refleje la luz y cree ese característico efecto de terciopelo, el resultado es discreto, sofisticado y combina prácticamente con cualquier look.

Uñas bosque

Si buscas un diseño mucho más misterioso, apuesta por un verde bosque profundo con efecto magnético o aterciopelado, además puedes agregar pequeños detalles dorados o dibujos minimalistas de ramas para conseguir una apariencia inspirada en un bosque encantado.

Borgoña velvet

El borgoña es un clásico de la temporada y adquiere una dimensión mucho más sofisticada cuando se combina con el efecto velvet, pues el resultado es una manicura intensa y elegante, perfecta para quienes prefieren colores oscuros sin llegar al negro.

Ciruela profundo

Los tonos ciruela y berenjena aportan un aire enigmático a las manos, y para llevarlos dentro de la tendencia Woodland Velvet, elige un acabado magnético que cree diferentes reflejos según la luz.

Coloful velvet

Si buscas un diseño más extravagante y atrevido, puedes reinventar el clásico efecto velvet con una paleta de tonos vibrantes y sofisticados, creando uñas llenas de dimensión, brillo y personalidad.

Hojas doradas sobre terciopelo

Para una opción más llamativa, combina una base oscura, como café, gris o verde bosque con efecto aterciopelado y pequeños detalles de hojas doradas, el contraste entre el fondo profundo y los destellos metálicos crea una manicura elegante y otoñal.

La estética Woodland Velvet demuestra que las uñas otoñales no tienen que limitarse a los tonos tradicionales.

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