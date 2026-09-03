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Moda y Belleza

¿Raíces grasas y puntas secas? La frescura de pitahaya y menta puede cambiar tu rutina

Levantarse sin el pelo graso mejora el día de cualquiera, porque cuando hidratas tu pelo ¡vibras frescura!

Septiembre 03, 2026 • 
Cosmopolitan
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En verano, tener el pelo graso puede resultar todo un dilema, sobre todo si no se tiene una rutina de limpieza e hidratación efectivas para tratarlo. Además, tener el resto del pelo deshidratado o seco es algo más común de lo que piensas y más cuando se vive en una ciudad en donde la contaminación abunda.

La buena noticia es, que la exclusiva colección Vibras Frescura con notas de Pitahaya & Menta de Herbal Essences es una rutina de cuidado capilar especializada, diseñada específicamente para revitalizar el cabello graso o mixto.

En Cosmo tuvimos la oportunidad de probarla, y resaltamos que es una línea llena de vitalidad, que combina intensas y dulces notas tropicales con una sensación refrescante y calmante para limpiar en profundidad el cuero cabelludo, al mismo tiempo que mantiene hidratadas las puntas.

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Los imprescindibles para una rutina completa

Quizá te preguntes, ¿por qué es importante tener una rutina capilar? La respuesta es sencilla: porque no solo mejora la estética del pelo, sino que garantiza la salud del cuero cabelludo. El resultado, la sensación de tener un pelo bonito, brillante y suave que eleva nuestra autoestima y estado de ánimo.

Dicho esto, la exclusiva gama Vibras Frescura Pitahaya & Menta de Herbal Essences convierte cada lavada en un pequeño escape gracias a su shampoo, mascarilla capilar y acondicionador, que ofrecen una experiencia refrescante llena de aromas tropicales. ¡Ya no te lavarás el pelo porque tengas que hacerlo, sino porque quieras!

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  • Shampoo: limpia en profundidad las raíces, aportando volumen y controlando la oleosidad durante el día.
  • Acondicionador: diseñado para hidratar de medios a puntas, deja un pelo liviano, con brillo y sin sensación pesada.
  • Mascarilla capilar: ofrece una dosis más profunda de nutrición para las puntas secas o abiertas.
  • Crema para peinar: hidrata, desenreda y aporta brillo natural.
  • Perfume capilar: mantiene el pelo con un aroma a pitahaya fresca y menta hasta por 24 horas.

Beneficios principales

Control de grasa: gracias a su fórmula permite eliminar los residuos grasos sin privar a tu pelo de su brillo natural.

Fórmulas limpias: cada uno de sus productos presenta niveles de pH equilibrados y están totalmente libres de aceites minerales pesados.

Apto para cabellos teñidos: es totalmente seguro para su uso en cabellos teñidos o alisados químicamente.

Sin crueldad animal: están certificados a nivel mundial como libre de crueldad animal por PETA.

Ahora lo sabes, este verano disfruta de un pelo sin oleosidad, hidratado y perfumado todo el día con Herbal Essences y su línea con notas de pitahaya y menta. ¿Estás lista para renovar tu estado de ánimo y libérate de un pelo graso?

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Cosmopolitan
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