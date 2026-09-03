¿Raíces grasas y puntas secas? La frescura de pitahaya y menta puede cambiar tu rutina

En verano, tener el pelo graso puede resultar todo un dilema, sobre todo si no se tiene una rutina de limpieza e hidratación efectivas para tratarlo. Además, tener el resto del pelo deshidratado o seco es algo más común de lo que piensas y más cuando se vive en una ciudad en donde la contaminación abunda.

La buena noticia es, que la exclusiva colección Vibras Frescura con notas de Pitahaya & Menta de Herbal Essences es una rutina de cuidado capilar especializada, diseñada específicamente para revitalizar el cabello graso o mixto.

En Cosmo tuvimos la oportunidad de probarla, y resaltamos que es una línea llena de vitalidad, que combina intensas y dulces notas tropicales con una sensación refrescante y calmante para limpiar en profundidad el cuero cabelludo, al mismo tiempo que mantiene hidratadas las puntas.

Los imprescindibles para una rutina completa

Quizá te preguntes, ¿por qué es importante tener una rutina capilar? La respuesta es sencilla: porque no solo mejora la estética del pelo, sino que garantiza la salud del cuero cabelludo. El resultado, la sensación de tener un pelo bonito, brillante y suave que eleva nuestra autoestima y estado de ánimo.

Dicho esto, la exclusiva gama Vibras Frescura Pitahaya & Menta de Herbal Essences convierte cada lavada en un pequeño escape gracias a su shampoo, mascarilla capilar y acondicionador, que ofrecen una experiencia refrescante llena de aromas tropicales. ¡Ya no te lavarás el pelo porque tengas que hacerlo, sino porque quieras!

Shampoo: limpia en profundidad las raíces, aportando volumen y controlando la oleosidad durante el día.

limpia en profundidad las raíces, aportando volumen y controlando la oleosidad durante el día. Acondicionador: diseñado para hidratar de medios a puntas, deja un pelo liviano, con brillo y sin sensación pesada.

diseñado para hidratar de medios a puntas, deja un pelo liviano, con brillo y sin sensación pesada. Mascarilla capilar: ofrece una dosis más profunda de nutrición para las puntas secas o abiertas.

ofrece una dosis más profunda de nutrición para las puntas secas o abiertas. Crema para peinar : hidrata, desenreda y aporta brillo natural.

: hidrata, desenreda y aporta brillo natural. Perfume capilar: mantiene el pelo con un aroma a pitahaya fresca y menta hasta por 24 horas.

Beneficios principales

Control de grasa: gracias a su fórmula permite eliminar los residuos grasos sin privar a tu pelo de su brillo natural.

Fórmulas limpias: cada uno de sus productos presenta niveles de pH equilibrados y están totalmente libres de aceites minerales pesados.

Apto para cabellos teñidos: es totalmente seguro para su uso en cabellos teñidos o alisados químicamente.

Sin crueldad animal: están certificados a nivel mundial como libre de crueldad animal por PETA.

Ahora lo sabes, este verano disfruta de un pelo sin oleosidad, hidratado y perfumado todo el día con Herbal Essences y su línea con notas de pitahaya y menta. ¿Estás lista para renovar tu estado de ánimo y libérate de un pelo graso?