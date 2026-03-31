Diego Boneta y Renata Notni terminan tras 5 años juntos (todas las señales de que no estaban bien)

El romance entre Diego Boneta y Renata Notni se hizo público en 2020 y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más seguidas, destacando por su apoyo mutuo y apariciones juntos en eventos y proyectos, consolidando una imagen de estabilidad.

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a surgir rumores que apuntaban a problemas en la relación, una situación que finalmente se confirmó con su ruptura tras cinco años de relación.

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¿Por qué terminaron Renata Notni y Diego Boneta?

Aunque la pareja no ha confirmado el fin de su relación de manera pública, la Revista Quién asegura que la ruptura se habría llevado de mutuo acuerdo y sin conflictos, ambos consideraron que su relación de 5 años habría cumplido con su misión y era el momento de tomar caminos separados.

Renta y Diego siguen sintiendo un profundo cariño y respeto el uno por el otro y seguirán manteniendo una relación cordial, aunque el romance haya llegado a su fin.

Los rumores que anunciaron el fin de la relación de Renata Notni y Diego Boneta

En los últimos meses surgieron rumores de conflictos entre Renata Notni y Diego Boneta, desde un video de ella llorando en TikTok en diciembre de 2025, donde ella salió a desmentir que el motivo fuera Diego, hasta imágenes virales en un concierto de Bad Bunny en enero de 2026 donde se vió un supuesto jalón de cabello.

También surgieron rumores de infidelidad por parte del actor, e incluso insinuaciones de que siempre habían tenido una relación tóxica.

En entrevistas, ambos actores negaron una crisis, asegurando que vivían juntos, que su relación estaba sólida y que los rumores o videos fuera de contexto no afectaban su vínculo; incluso Diego desmintió públicamente cualquier desacuerdo.

Sin embargo, también se dice que la razón que los llevó a terminar su relación, fue que Renata se cansó de esperar a que Diego finalmente diera el siguiente paso y le diera el anillo de compromiso.

Tras cerrar este ciclo, Diego se enfoca en su productora Three Amigos y en el estreno de Killing Castro, donde interpreta a Fidel Castro junto a Al Pacino, mientras Renata también atraviesa un gran momento profesional y personal.