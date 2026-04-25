Maddy o Cassie, descubre tu verdadera personalidad estilo Euphoria con este test

En los primeros episodios de la tercera temporada de Euphoria, Maddy y Cassie han capturado la atención de los fans, observando a detalle los matices de sus diferentes personalidades y la forma en cómo se enfrentan a los obstáculos.

Mientras que Maddy busca el éxito como una gran ejecutiva, Cassie se encuentra preparando su boda con Nate Jacobs, lo que ha generado una fuerte conversación en redes sociales por el futuro de las que alguna vez fueron amigas.

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Test: Compartes personalidad con Maddy o con Cassie de Euphoria

La vida de Maddy y Cassie han tomado caminos tan diferentes debido a su personalidad tan diferente, y al resolver este test, podrás saber con quien te puedes identificar más y por qué compartes rasgos de personalidad con estos polémicos personajes.

Cuando alguien te gusta, tú:

A) Te entregas por completo, idealizas y te imaginas una historia de amor intensa.

B) Juegas con seguridad, mantienes el control y no dejas que nadie te vea vulnerable fácilmente.

En una discusión con tu pareja, tú eres la que:

A) Siente demasiado, llora, explota y luego se arrepiente de lo que dijo.

B) Mantiene la calma al principio, pero si te provocan, respondes con elegancia… o con veneno emocional.

Tu estilo personal se define como:

A) Romántico, dulce, femenino, con un toque impulsivo y cambiante según tu estado de ánimo.

B) Poderoso, sexy, seguro y pensado para llamar la atención sin pedir permiso.

Cuando te sientes insegura, tú:

A) Buscas validación externa y te aferras a la persona que te hace sentir querida.

B) Te cierras, te proteges y prefieres aparentar que nada te afecta.

En redes sociales, tú eres de las que:

A) Publica lo que siente en el momento, sin pensar demasiado en consecuencias.

B) Cuida cada detalle, proyecta una imagen fuerte y controla perfectamente lo que muestra.

Tu mayor miedo en el amor es:

A) No ser suficiente y que te abandonen.

B) Perder el control o verte vulnerable frente a alguien.

Mayoría de A

Romántica y vulnerable como Cassie Howard: Eres emocional, intensa y profundamente romántica, te gusta vivir el amor como una necesidad emocional y te cuesta poner límites cuando te importa alguien.

Mayoría de B

Segura y empoderada como Maddy Pérez: Eres magnética, segura y dominante, sabes lo que vales, pero también puedes esconder mucho detrás de tu fuerza y tu imagen de control.