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Miley Cyrus rompe el silencio: así fue su romance secreto con Dylan Sprouse en sus días como Hannah Montana

Tras varios años de rumores, Miley Cyrus por fin confirmó su relación secreta con Dylan Sprouse, ¿lo quería más que a Nick Jonas?

Marzo 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Miley Cyrus confirma su noviazgo secreto con Dylan Sprouse

Miley Cyrus confirma su noviazgo secreto con Dylan Sprouse

Getty Images

Este 24 de marzo llega a Disney+ el esperado especial por el 20 aniversario de Hannah Montana; sin embargo, más allá de la nostalgia por una de las series que marcó a toda una generación, ha sorprendido por los secretos revelados por su protagonista, Miley Cyrus.

Tras varios años de rumores, Miley finalmente confesó que tuvo un noviazgo secreto con Dylan Sprouse, incluso antes de que comenzara a salir con el integrante de los Jonas Brothers, Nick Jonas.

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Miley Cyrus confirma su noviazgo secreto con Dylan Sprouse

La revelación ocurrió durante una conversación con el presentador del podcast Alex Cooper, Cyrus recordó que en aquel momento consideraba a Sprouse su “novio” y confesó que fue uno de sus primeros grandes flechazos, sorprendiendo a los fans con este detalle “desconocido” de su adolescencia.

Dylan era mi novio”, dijo Cyrus. “Creo que era el más adorable”.

La actriz y cantante finalmente reconoció los rumores que surgieron mientras ella filmaba Hannah Montana y Dylan protagonizaba “Zack y Cody: gemelos en acción”, junto a su hermano Cole Sprouse.

Es cierto, confirmado”; dijo Miley sobre los rumores que ahora sabemos que eran completamente ciertos. “Dylan era mi enamoramiento”, explicó Cyrus. “Su padre nos llevaba a sushi. Me gustaba toda la cultura, y era un dos por uno. Como, trae al hermano. ¡Hola!”.

Miley Cyrus confirma su noviazgo secreto con Dylan Sprouse

Miley Cyrus confirma su noviazgo secreto con Dylan Sprouse

Getty Images

¿Por qué terminaron Miley Cyrus y Dylan Sprouse?

Dylan, que se casó con la modelo Barbara Palvin en julio de 2023, habló anteriormente sobre la corta relación que tuvo con Cyrus en “Jimmy Kimmel Live!” en 2008.

Probablemente tenía unos 11 o 12 años”, dijo Sprouse. “Nos conocimos en su set, creo, y salimos juntos”. Dylan añadió en broma: “Y luego pasó Nick Jonas y se acabó”.

Parece que Miley le rompió el corazón a Dylan cuando lo dejó por Nick, con quien estuvo en una relación de 2006 a 2007, antes de volver a conectar por un breve momento en 2009, y se cree que sus éxitos musicales, “Before the Storm” y “7 Things”, están inspirados en su romance.

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miley cyrus Dylan Sprouse
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