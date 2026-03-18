¡Miley Cyrus se casa en 2026! Así son los detalles poco convencionales de su boda con Maxx Morando

Fue el pasado mes de diciembre cuando Miley Cyrus y Maxx Morando anunciaron su compromiso, la pareja que se conoció en una cita a ciegas organizada por amigos en común, ya se encuentra preparando su boda que está prevista para este 2026.

Y es que en medio del furor que está causando el regreso de Miley como Hannah Montana por su 20 aniversario, se han dado a conocer algunos detalles de su tan esperada boda con el músico y baterista.

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Los planes de boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

De acuerdo con la revista People, Miley y Maxx están preparando una boda discreta e íntima, sin grandes producciones que llamen la atención, pues buscan que su ceremonia refleje su personalidad y la química que hay entre ellos.

“Miley tiene ideas sobre la visión que quiere, pero no está planeando un evento grande y tradicional”, aseguró una fuente al medio.

“Maxx es extremadamente reservado, y simplemente no es así”, explica la fuente. “Cuando se casen, será algo más pequeño y significativo para ellos. No es una gran producción de Hollywood”.

La fuente asegura que Miley se encuentra pasando por una etapa muy feliz y plena, no solo en el ámbito amoroso, sino también en el profesional, recordando con nostalgia sus primeros pasos hacia el éxito.

Los planes de boda de Miley Cyrus y Maxx Morando Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy

Miley Cyrus revive a Hanna Montana en su 20 aniversario

En medio de la planificación de la boda, Cyrus revivirá sus días con Hannah Montana en el próximo Especial del 20º Aniversario de Hannah Montana, que se estrenará en Disney+ el 24 de marzo.

“El hecho de que siga significando tanto para la gente todos estos años después es algo de lo que estoy muy orgullosa”, dijo en un comunicado de prensa anunciando el tan esperado especial. “Este ‘aniversario de Hannah’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”.

La plataforma de Disney+ también ha estrenado el trailer del tan esperado especial que estará lleno de nostalgia y momentos musicales únicos.

¿Por qué Maxx Morando es el hombre ideal para Miley Cyrus?

En una conversación de septiembre de 2025 con The Cut sobre aprender lecciones de relaciones pasadas, Cyrus compartió cómo su madre, Tish, siempre quiso que “se quedara con el chico equivocado porque es atractivo”.

Con Morando, dijo: “Terminé con una persona que significa mucho para mí, que me trata muy bien y me respeta. Tuve que aprender eso por las malas porque mi madre me enseñó la manera equivocada y luego tuve que aprender la correcta por mi cuenta”.

“Tuve que encontrar a alguien que me tratara con respeto, y luego mamá nunca puso eso entre sus tres imprescindibles”, continuó. “Mamá decía: ‘Tienen que ser altos’”.

Añadió sobre su futuro esposo: “Mi hombre está buenísimo... Pero mi hombre también me respeta”.