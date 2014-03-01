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¡Miley Cyrus besa a otra mujer!

Febrero 28, 2014 • 
Cosmopolitan
¡Miley Cyrus besa a otra mujer!

La polémica cantante nos vuelve a sorprender con muestras de su irreverente actitud

La gira de Miley Cyrus por Canadá y Estados Unidos ha vuelto dar de que hablar, y es que no basto con haber besado en la boca a Katy Perry la semana pasada, esta vez la intérprete de “Wrecking Ball” compartió una imagen en su cuenta de Instagram haciendo lo mismo pero con otra mujer.

La rapera Brooke Candy fue la elegida y al igual que Miley, mostró una actitud despreocupada y un tanto irreverente ante el hecho.

¿Qué nuevas sorpresas nos dará la Miley?

Cosmopolitan
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