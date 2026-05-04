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Equidad

Receta (literal) para una zona V sana

Te damos la receta exacta con 5 ingredientes clave para equilibrar tu flora y sistema inmune.

Mayo 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer tomando jugo de zanahoria

Receta (literal) para una zona V sana.

Getty Images

Tu vagina es un reflejo de tu salud intestinal y de lo que comes, así que vamos a darle un “boost” de nutrientes que la mantendrán fresca y feliz. No es magia, es química pura aplicada a tu bienestar. Te comparto esta receta secreta para ese jugo que no solo sabe delicioso, sino que hará que tu zona V sea un lugar sagrado de equilibrio, cero dramas y te explico por qué.

Para preparar este elixir de salud íntima, solo necesitas meter estos ingredientes a la licuadora con un poco de agua y beberlo en ayunas:

  • Piña (2 rebanadas): Es la reina de la zona V; ayuda a reducir olores fuertes y contiene bromelina, que combate infecciones de forma natural.
  • 1 Manzana: Su contenido ayuda a balancear el pH vaginal y promueve una salud intestinal óptima, clave para evitar que las bacterias malas migren.
  • 1 Naranja: Un shot masivo de Vitamina C que mejora tu sistema inmune y es tu mejor defensa para prevenir infecciones urinarias recurrentes.
  • 3 Zanahorias: Ricas en betacarotenos, que ayudan al balance hormonal y mantienen la hidratación de las mucosas internas, evitando la resequedad.
  • Trocito de Jengibre: El antibacterial por excelencia; mejora la circulación sanguínea en la zona pélvica, lo que se traduce en mayor sensibilidad y salud.
jugo de zanahoria, jengibre y naranja

Getty Images

Dato Cosmo

Según estudios de nutrición clínica, la piña contiene enzimas que alteran sutilmente el sabor de tus fluidos. ¡Es el secreto mejor guardado para sentirte segura 24/7!

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