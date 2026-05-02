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Amor y Sexo

Esta es la manera en la que cada signo coquetea sin darse cuenta

¿Es amabilidad o es el zodiaco? Te revelamos las señales de ligue subconscientes de cada signo para que dejes de adivinar.

Mayo 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
coquetear es infidelidad

Esta es la manera en la que cada signo coquetea sin darse cuenta.

Getty Images

A veces el lenguaje de los astros es muy claro. Hay signos que son expertos en el arte de la seducción “accidental": creen que solo están siendo amables, pero su energía está gritando “te quiero en mi cama”. Si te estás preguntando si ese Leo te está coqueteando o si ese Capricornio realmente tiene un interés oculto tras su frialdad, hoy vamos a analizarlo y sepas exactamente qué juego está jugando su subconsciente.

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De acuerdo con la astrología conductual, los signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) coquetean mediante la atención intensa y el desafío; si te reta o busca llamar tu atención con humor físico, está interesado. Los signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son más sutiles: su coqueteo es el servicio y la estabilidad; si se asegura de que estés cómoda o te da consejos prácticos, ya te puso el ojo. Por otro lado, los signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) te conquistan con la mente; su coqueteo son las pláticas interminables y las preguntas curiosas que nadie más te hace. Finalmente, el Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) seduce a través de la mirada y la vulnerabilidad; si te cuenta un secreto o te sostiene la mirada un segundo de más, ya estás en su red emocional.

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A veces el lenguaje de los astros es muy claro. Hay signos que son expertos en el arte de la seducción “accidental”.

Getty Images

La clave aquí es observar la desviación de su comportamiento normal. Un Capricornio que de pronto es detallista o un Géminis que se queda callado para escucharte, están enviando señales de coqueteo inconsciente dictadas por su regente planetario. No es casualidad, es la energía de su signo buscando una conexión que su boca aún no se atreve a pedir. Así que la próxima vez que sientas una “vibra” extraña, revisa su carta astral; los planetas nunca mienten cuando de deseo se trata.

Tip Cosmo

Fíjate en su signo de Venus. Mientras el signo solar dice quién es, Venus dice cómo ama y cómo seduce. Si quieres el mapa real de su deseo, ¡busca dónde tiene a Venus!

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Scarlet Valencia
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