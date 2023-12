Esto fue lo que reveló el género masculino sobre lo que piensan acerca de la zona íntima femenina

Ninguna vagina es idéntica y todas son perfectas a su propio modo. Muchas mujeres creen que la apariencia de su zona íntima no es normal, pero debes saber que hay vulvas de múltiples formas, tamaños y modelos. En épocas anteriores, la sociedad y los estereotipos de belleza determinaron que la vulva ideal debía ser rosada y simétrica, mientras que los labios menores lucirían mejor “escondidos”. Esto es mentira, pues cada vagina es única y maravillosa sin importar su apariencia.

“La verdad es que a muchas mujeres no les gustan sus vaginas. Una de cada siete mujeres ha considerado someterse a una labioplastia, que básicamente es recortar y doblar la vulva y apretar la entrada”, dijo la experta en la salud de la mujer, Sherry Ross, de acuerdo a Bussiness Insider.

Pero ¿qué piensa el género masculino sobre la apariencia y el color de la vagina?

Lo que piensan los hombres del tamaño y el color de la vagina

A través de la pagina Quora, algunos hombres revelaron qué tan importante es para ellos el color y el tamaño de la vagina de las mujeres:

“No, no se ve, así que poco importa el color. El de la vulva tampoco, que es la parte visible. Ni la forma, tamaño, color o textura de los labios de la vulva, tampoco. No a los hombres”. - Juan.

“El tamaño de la vagina no importa y no quiere decir que tenga más o menos placer por ello” - Rodrigo.

“A mí particularmente me gustan las vaginas gordas y grandes. Me gusta que sean rosaditas por dentro” - Anónimo.

“No lo creo. Al menos no en mi caso. Yo no suelo fijarme en el tamaño de la vagina ni mucho menos en su profundidad. Yo simplemente disfruto de la relación íntima con la pareja y ya. Lo demás no tendría que ser motivo de preocupación”. - Azael

“A mí el color no me importa, pero el vello sí. Me gusta más depilada”. - Pedro.