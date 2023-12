3 Razones por las que te gustan los hombres casados

Mujer, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre te gustan personas que no están disponibles? Hola de nuevo, corazón... como tu coach de vida y mentora en relaciones, yo te ayudaré.

Es cierto que la complejidad de las relaciones humanas es un tema que se ha discutido por décadas. ¿Por qué muchas personas tienden a enamorarse o sentirse atraídas por individuos que no están disponibles emocional o físicamente? ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Qué nos lleva a desear lo inalcanzable y a aguantar sufrimiento en el proceso? Existen tres puntos importantes que ocasionan en una persona este patrón.

Por Regina Carrot

El encanto de lo prohibido

Desde la infancia, cuando nos dicen que no podemos tener algo, eso se vuelve aún más atractivo. Lo prohibido tiene un encanto innato que nos engancha; de alguna manera, lo que percibimos fuera de nuestro alcance se magnifica en valor. Dentro del contexto de las relaciones, este deseo puede manifestarse como una atracción (incluso amor) hacia alguien que no está disponible, ya sea porque tiene un compromiso con otra persona o simplemente no le interesamos. Algunos incluso encuentran que el desafío de “conquistar” a alguien inalcanzable los hace sentir valiosos o deseados... poderosos.

Repetición de los patrones aprendidos

Las experiencias tempranas de vida, en especial las relacionadas con el amor y el apego, moldean nuestras elecciones y comportamientos en las relaciones personales. Si en el pasado te sentiste rechazada o ignorada por tus cuidadores o figuras importantes, es posible que, inconscientemente, busques situaciones similares ya en tu vida adulta, creyendo que eso “mereces” o esperando rectificar aquellas experiencias pasadas.

Baja autoestima

A veces, el gusto por personas no disponibles es un reflejo de una baja autoestima. Si no te valoras lo suficiente puedes pensar que no mereces una relación plena y saludable. De esta manera, te sientes atraída hacia situaciones donde no te sientes por completo valorada, reafirmando tu propia creencia de que no eres lo suficientemente buena.