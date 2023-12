Sal de tu zona de confort y experimenta nuevas sensaciones con el queening, ¡se convertirá en tu posición sexual favorita!

Para poder disfrutar el acto sexual con nuestra pareja (ya sea mujer u hombre), hay que saber realizar las posturas correctas para sentirnos libres y sobre todo seguras de nosotras mismas. Y es bajo este concepto que se rige el denominado queening (que proviene de la palabra en inglés, reina o reinar), un término que no solo provoca placer a la mujer, sino que le brinda una sensación de empoderamiento.

Aunque ya no sea un gran tabú y se hable libremente de esta posición sexual en distintas plataformas, tales como en medios de comunicación, libros y talleres de sexo, de acuerdo con Urban Dictionary, esta posición se ha utilizado durante miles de años por mujeres de diferentes culturas, tales como el antiguo Egipto y la antigua China, así como la medieval y la victoriana, para sentir placer sin embarazarse.

Queening, la posición sexual que toda mujer empoderada debe conocer

¿En qué consiste el queening?

Esta posición implica que la mujer se siente sobre el rostro de su pareja (quien generalmente está boca arriba o de rodillas) para recibir cada sensación de la estimulación oral y anal por medio de la lengua o de los dedos. La mujer puede decidir si estar de espaldas o de frente a su pareja, todo dependerá qué le parece más hot.

Ojo: Es importante controlar el peso con tus rodillas, así tienes más movilidad y control.

De acuerdo con Gigi Engle, educadora sexual y autora de All The F*cking Mistakes: A guide to sex, love, and life, el queening, quien fue entrevistada por la revista Men´s Health, “en esta posición hay una sensación de dominio o de ser adorado por tu pareja, que puede ser muy sexy. Realmente subvierte muchas de las narrativas que tenemos en torno a las mujeres que son sumisas a los hombres -en las relaciones heterosexuales cisgénero- porque la mujer está siendo servida y adorada”.

Recuerda que antes de experimentar el queening, es importante saber que no siempre está garantizado el orgasmo. Así mismo, será necesario encontrar la postura que más te convenga y comunicarte abiertamente con tu pareja sexual para que te estimule de la forma que más te guste y no te sientas incómoda en ningún momento

¡Llegó la hora de reinar en el sexo!