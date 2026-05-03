Embarazo psicológico: ¿Cómo es posible y qué pasa en tu mente?

Imagínate esto: dejas de reglar, tienes náuseas matutinas y hasta tu abdomen empieza a crecer... pero el test sale negativo. No es una película de terror, es un fenómeno médico fascinante llamado pseudociesis o embarazo psicológico. Es la prueba definitiva de que lo que pasa en nuestra cabeza puede reescribir nuestra biología. ¿Cómo es que el deseo, o el miedo extremo, a la maternidad puede engañar a tu sistema endocrino hasta niveles impensables?

El embarazo psicológico es una condición donde una mujer presenta todos los signos objetivos de un embarazo sin que haya un feto en el útero. Según la psicología, esto suele ser una respuesta a traumas emocionales, un deseo intenso de concebir o un miedo patológico al embarazo. Lo más impresionante es el papel de la hipófisis: la mente envía señales tan potentes que el cuerpo comienza a liberar hormonas como la prolactina y la progesterona, las cuales detienen el ciclo menstrual y provocan el crecimiento de las glándulas mamarias. Incluso hay casos documentados donde el abdomen crece debido a la distensión abdominal y la acumulación de gases, imitando la silueta gestante.

El embarazo psicológico es una condición donde una mujer presenta todos los signos objetivos de un embarazo sin que haya un feto en el útero. Getty Images

Desde la perspectiva de la psicología clínica, este fenómeno suele ocurrir en mujeres con alta vulnerabilidad emocional o que están pasando por periodos de estrés extremo relacionado con su fertilidad. El tratamiento no es solo médico, sino profundamente psicológico, enfocado en tratar la causa raíz de la ansiedad. Es un recordatorio humillante y fascinante de que el eje cerebro-ovarios es una vía de dos sentidos; nuestras emociones tienen el poder de modificar nuestra forma física de maneras que la medicina aún está terminando de decodificar. Es el cuerpo intentando materializar un anhelo o una fobia del subconsciente.

Existen cuadros clínicos específicos que elevan el riesgo de desarrollar una pseudociesis. Según estudios publicados en el World Journal of Biological Psychiatry, las mujeres con trastornos de somatización, trastornos de la personalidad (especialmente el histriónico) o depresión mayor no tratada tienen una predisposición más alta. En estos casos, el cerebro utiliza el cuerpo como una vía de escape para expresar un conflicto psíquico que no se puede verbalizar. Asimismo, investigaciones del Psychosomatic Medicine Journal señalan que la ansiedad generalizada y el trastorno por estrés postraumático, especialmente tras una pérdida perinatal previa, pueden “hackear” el sistema endocrino, facilitando que la mente se aferre a la idea del embarazo como un mecanismo de defensa ante el duelo o el vacío existencial.

Dato Cosmo

¡También les pasa a los hombres! Se llama Síndrome de Couvade, donde la pareja de una mujer embarazada experimenta náuseas y aumento de peso. ¡La empatía cerebral no tiene límites!