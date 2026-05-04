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Moda y Belleza

H&M y Stella McCartney: El regreso de la moda que todas estábamos esperando

La sostenibilidad se encuentra con el high fashion. Te contamos por qué esta colección es la inversión inteligente que tu clóset necesita.

Mayo 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
Stella McCartney and H&M Invite You To A Celebration in New York

H&M y Stella McCartney: El regreso de la moda que todas estábamos esperando

Getty Images

Stella McCartney no solo regresó a H&M; regresó para darnos una lección de futuro. Olvídate del poliéster reciclado básico; aquí estamos hablando de alta tecnología aplicada a la moda que puedes usar hoy. Es el equilibrio perfecto entre esa estética británica sastre que amamos y una conciencia ambiental que ya no es opcional. Estas piezas no son solo ropa, son el inicio de una nueva era en tu clóset.

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La gran innovación de esta entrega es el uso masivo de Mylo™, un material vegano creado a partir de micelio, la estructura de los hongos, que imita a la perfección el cuero de lujo sin un gramo de crueldad. Según reportes de tendencias de este trimestre, Stella ha logrado democratizar este material de alta gama para H&M, presentando gabardinas estructuradas y botas statement que ya inundan el feed de todas las it girls. Esta colección no solo busca ser “menos dañina”, sino regenerativa, utilizando fibras de carbono capturado para los detalles de las prendas deportivas, una tecnología que apenas hace un año parecía ciencia ficción.

Stella McCaretney x H&M

Colección Stella McCartney X H&M

Cortesía H&M

En cuanto al diseño, la colección de este 2026 apuesta por el “Futurismo Utilitario”. Verás siluetas exageradas pero funcionales: pantalones de carga en seda orgánica, blazers con cortes láser de precisión y una paleta de colores “tierra eléctrica”. Los expertos en moda sostenible de la Fundación Ellen MacArthur han señalado que esta colaboración es el primer gran ejemplo de moda circular a escala masiva, donde cada prenda incluye un código digital para su futuro reciclaje. Si vas a invertir hoy, busca las piezas de punto hechas con lana recuperada; son el epítome del lujo consciente que definirá el resto de la década.

Dato Cosmo

Esta colección es la primera en la historia de H&M que utiliza Bio Sequin, lentejuelas creadas a partir de celulosa de madera que son 100% biodegradables. ¡Brillo total sin dejar microplásticos en el océano!

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Scarlet Valencia
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