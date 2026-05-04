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Moda y Belleza

5 tratamientos estéticos recomendables después de los 29 años

La prevención es el mejor tratamiento. Te decimos qué procedimientos médicos realmente valen la pena para frenar el reloj después de los 30.

Mayo 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
Qué tipo de arrugas faciales tienes y el tratamiento que necesitas para combatirlas

5 tratamientos estéticos recomendables después de los 29 años.

Getty Images

Estar a un par de años de terminar tus 20’s es entrar a la “época dorada” del mantenimiento. No se trata de cambiar tu cara, se trata de que a los 40 te veas exactamente, o lo mejor conservada que se pueda, como te ves hoy. El colágeno empieza a decirnos adiós y la gravedad comienza a hacer su chamba, así que es momento de llamar a los refuerzos. Olvídate de cremas carísimas y “milagrosas” de farmacia; vamos a hablar de ciencia real para que tu piel se mantenga firme, luminosa y libre de “sustos” prematuros. Y sí, hablamos de esto porque ser una mujer Cosmo es no juzgar a las mujeres que quieren envejecer bajo sus propios estándares.

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  1. Baby bótox: A diferencia del bótox tradicional, se usan microdosis para relajar el músculo sin congelar la expresión. Según la Dra. Shereene Idriss, es la clave para prevenir que las líneas dinámicas se conviertan en arrugas estáticas permanentes.
  2. Bioestimuladores de colágeno (como Radiesse o Sculptra): A los 29, la producción de colágeno cae un 1% cada año. Estos inyectables obligan a tu cuerpo a fabricar su propio “pegamento” natural, manteniendo la firmeza sin dar volumen falso.
  3. Peeling químico médico: Para resetear la textura de la piel y eliminar las manchas del sol de tus veintes. Ayuda a que tus productos de noche penetren realmente.
  4. Hydrafacial con boosters: No es un facial común; limpia profundamente y satura la piel de antioxidantes. Ideal para combatir el estrés oxidativo de la vida en la ciudad.
  5. Luz Pulsada Intensa (IPL): El borrador mágico para las rojeces y venitas que empiezan a aparecer. Mantiene el tono de la piel uniforme, que es el mayor indicador de juventud visual.
morpheus tratamiento favorito de las celebridades

Olvídate de cremas carísimas y “milagrosas” de farmacia; vamos a hablar de ciencia real para que tu piel se mantenga firme, luminosa y libre de “sustos” prematuros.

Getty Images

Tip Cosmo

El mejor tratamiento del mundo no sirve de nada si no usas bloqueador solar todos los días (sí, incluso si está nublado). El 80% del envejecimiento es causado por el sol. ¡No tires tu dinero a la basura!

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Scarlet Valencia
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