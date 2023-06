“Perdí cien mil seguidores solo por mis pechos. Por alguna razón, a la gente le dan miedo los pechos grandes”. Billie Eilish ignora las críticas y se muestra segura de su cuerpo

Billie Eilish ha batallado muchos años con los comentarios que ha recibido por el tamaño de sus pechos. Con la intención de no ser sexualizada, la intérprete de Bad Guy usualmente viste con prendas oversize o con tallas XL, pues se ha cansado de que su cuerpo sea protagonista de diferentes titulares de los medios de comunicación, así como de las redes sociales.

“Hace poco estuve FaceTiming a un amigo cercano que es un chico, y yo llevaba una camiseta sin mangas. Él estaba como, ‘¡Ugh, ponte una camisa!’ Y le dije: ‘Tengo puesta una camisa’ ”, contó. “Alguien con pechos más pequeños podría usar una camiseta sin mangas, y yo puedo ponerme esa camiseta sin mangas exacta y sentirme avergonzada porque mis pechos son grandes. Eso es estúpido. ¡Es la misma camisa!”, reclamó.

“Eso me enfada. ¡Tengo que usar una camisa grande para que no te sientas incómodo con mis pechos!”, se quejó Billie Eilish en una entrevista. Posteriormente añadió: “Nací con pechos, hermano. Nací con un ADN que me iba a dar grandes pechos”.

Incluso la cantante confesó en alguna ocasión que perdió 100 mil seguidores en Instagram a causa de un pronunciado escote.

“La gente se aferra a ciertos recuerdos y desarrolla una fijación. Pero resulta muy deshumanizante. Perdí cien mil seguidores solo por mis pechos. Por alguna razón, a la gente le dan miedo los pechos grandes”, dijo en una entrevista con Elle.

Cansada de los comentarios sobre el tamaño de sus pechos, Billie Eilish posa con atrevido bikini

La temporada de usar trajes de baño ha comenzado oficialmente y Billie Eilish lo sabe. La cantante posó con un espectacular bikini estampado junto a su piscina para una de las instantáneas que publicó su amiga, Annabel Zimmer, en Instagram.

Esta fotografía sorprendió (para bien) a los internautas y fanáticos de Billie, pues la intérprete no suele publicar imágenes de ella misma en traje de baño, por lo que aplaudieron que finalmente ignorara las críticas que ha recibido durante los últimos años.

Billie Eilish posa en bikini Foto: Instagram

“Carta a algunos comentarios que veo a veces. Pasé los primeros cinco años de mi carrera completamente OBLITERADOS por ustedes, tontos, por ser masculinos y vestirse como lo hacía y constantemente me decían que estaría más sexy si actuaba como una mujer. Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o apropiado, CAMBIÉ y me vendí… y ‘¿Qué le pasó? Dios mío, no es lo mismo Billie, ella es como el resto, bla, bla. Ustedes son verdaderos idiotas. JAJAJA. Puedo ser ambos, malditos tontos. ¡QUE EXISTAN LAS MUJERES!”, escribió en una carta el pasado mes de mayo, erradicando los estereotipos de género que se le han impuesto a las mujeres durante los últimos años en la industria de la moda y en la sociedad.