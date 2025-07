Lo nuevo de Zara que vas a necesitar esta temporada

Cada vez que Zara lanza una nueva colección, es casi imposible no caer en la tentación. Y esta temporada, la marca ha apostado por prendas que mezclan tendencia, versatilidad y estilo très chic. Perfectas para la oficina, una cita o una salida con amigas, estas piezas prometen acoplarse a lo que queda de verano y el otoño.

Lo más hot de Zara que realmente sí vas a querer tener en tu clóset

Vestido midi de lunares

Este vestido lo tiene todo: un corte elegante, print en tendencia y una silueta que te alarga visualmente. Si no había quedado claro que los polka dots regresaron con todo, este vestido lo reafirma. Este diseño midi de la ZW Collection es ideal para citas o eventos casuales.

⁠Chaleco satinado

El chaleco satinado se ha convertido en una de las prendas más buscadas. Su acabado brillante y corte estructurado lo convierten en un must have para armar looks de dos piezas o para usarlo con jeans o faldas. Lo mejor de todo es que es perfecto tanto de día como de noche.

⁠Camisa de popelina con lazos

Las camisas con lazos al frente llegaron para quedarse y lo mejor de esta versión es que las rayas verticales estilizan tu silueta, dando así un look superfemenino.

Jeans culotte con cinturón

Unos buenos jeans te pueden sacar de cualquier fashion emergency, en especial los culottes. Este modelo de tiro alto con cinturón ayuda a estilizar la cintura y se ven increíbles con blusas estructuradas, tops minimalistas o incluso un blazer oversized.

Botas de tacón kitten

Los kitten heels son el tacón ideal si quieres un toque elegante sin sacrificar la comodidad. Este modelo en piel es ideal para lucirlo con faldas midi, jeans o vestidos fluidos.

⁠Babucha destalonada de serraje

Si lo tuyo es la comodidad sin sacrificar el estilo, estas babuchas son para ti. Su diseño destalonado la hace ideal para paseos largos en climas cálidos, mientras que el serraje le da un toque sofisticado.

Vestido corto satinado halter

¿A quién queremos engañar? Un little black dress no solo es atemporal, es una prenda que todas deberíamos tener. En especial ahora que la moda de los 2000 está regresando, lo mejor de esta variante es que no dejas de lado el toque elegante.

La nueva colección de Zara no solo está llena de piezas maravillosas, sino también de un sinfín de posibles combinaciones que prometen ser adaptables a distintas temporadas. Desde vestidos versátiles a básicos elevados. Y recuerda, si tú lo que estás buscando es renovar tu clóset, muchas veces menos es más; todo está en escoger las prendas, solo las correctas.