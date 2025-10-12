Suscríbete
Conectada, pero sola, el impacto psicológico de enamorarte o confiar en una inteligencia artificial

Usar inteligencia artificial como confidente o sustituto emocional puede generar dependencia y aislamiento. Estos son los riesgos reales para tu salud mental

October 12, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Laughing young woman lying on a bench using cell phone

Oliver Rossi/Getty Images

En la era digital, la inteligencia artificial se ha convertido en algo más que una herramienta, para muchos usuarios de todo el mundo, es compañía, escucha y consuelo. Chatbots, asistentes virtuales y aplicaciones de conversación prometen comprensión, empatía y respuestas inmediatas. Pero ¿qué ocurre cuando esa comodidad comienza a reemplazar la interacción humana? El fenómeno de usar inteligencia artificial como confidente o incluso como sustituto de una relación emocional plantea riesgos profundos para la salud mental que merecen ser tomados en serio.

A diferencia de un terapeuta o una amistad real, la inteligencia artificial no tiene emociones, límites éticos propios ni capacidad para comprender el contexto emocional de una manera humana. Puede simular empatía, pero no sentirla. Este matiz, que parece menor al principio, se convierte en una trampa emocional cuando una persona empieza a depositar su intimidad y su bienestar en una respuesta programada, es entonces cuando la combinación de este recurso al alcance todos y la crisis global de soledad se conjugan de forma sumamente peligrosa.

El principal riesgo es la dependencia emocional. Al sentirnos comprendidos por un sistema que nunca contradice ni juzga, podemos reforzar patrones de aislamiento. Según psicólogos especializados en salud digital, este tipo de vínculos generan una falsa sensación de conexión, lo que reduce la motivación para mantener relaciones reales o buscar ayuda profesional cuando es necesaria. El resultado: más soledad, ansiedad y desregulación emocional.

Otro peligro radica en la distorsión de la realidad afectiva. La inteligencia artificial está diseñada para adaptarse a tus respuestas y preferencias, por lo que sus interacciones terminan reflejando tu propio discurso sin confrontación —en el sentido más sano posible, esa confrontación que genera reflexión. Este efecto espejo puede parecer reconfortante, pero impide el crecimiento emocional que surge del desacuerdo, el reto o la empatía genuina de otro ser humano. En términos simples, aunque la inteligencia artificial es accesible a diferencia de la terapia psicológica, no hay aprendizaje emocional si sólo te responden lo que quieres oír.

ea9dc662e91c3ac1e8253c6357464e09.jpg

Nada reemplaza a la terapia psicológica, usar IA con estos fines puede ser sumamente peligroso

Pinterest

Además, muchas plataformas almacenan conversaciones íntimas, lo que plantea dilemas de privacidad y exposición emocional. Cuando se trata de temas sensibles como ansiedad, trauma o deseo, esa vulnerabilidad digital puede tener consecuencias reales si no se protege adecuadamente.

La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil —para organizar ideas, practicar mindfulness o reflexionar—, pero no puede reemplazar la conexión humana. Ningún algoritmo, por avanzado que sea, sustituye la mirada empática, el abrazo o el silencio compartido que construyen los lazos auténticos.

Humanizar la tecnología no significa cederle nuestra intimidad emocional. La salud mental requiere diálogo, contradicción y presencia; tres cosas que ningún sistema automatizado puede ofrecer con autenticidad actualmente, y nunca lo hará.

terapia inteligencia artifical salud emocional bienestar integral
Eurídice Aiymet Garavito García
