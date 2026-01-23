Test: ¿Tienes dependencia emocional a tu pareja?

Cuando amas, es fácil confundir amor con apego, atención con necesidad y compañía con miedo a estar sola. La dependencia emocional no se nota de golpe: se infiltra poco a poco, hasta que tu bienestar depende de cómo está el otro. Este test te ayudará a descubrir si estás amando desde la libertad… o desde el miedo a perder.
Respóndelo con honestidad, sin juicio. No se trata de culparte, sino de conocerte mejor.
1. ¿Sientes ansiedad si tu pareja no te responde de inmediato?
- A) No, confío en que responderá cuando pueda.
- B) Un poco, me preocupo o me siento ignorada.
- C) Mucho, reviso el celular constantemente y no puedo concentrarme.
💬 Ejemplo: “Veo que estuvo en línea y no me contestó. ¿Estará enojado conmigo?”
2. ¿Sientes que tu felicidad depende de él o ella?
- A) No, tengo mis propias fuentes de bienestar.
- B) A veces, siento que sin esa persona no estoy completa.
- C) Totalmente, si no está bien conmigo, todo lo demás pierde sentido.
3. ¿Dejas de hacer cosas que te gustan para agradarle o no discutir?
- A) No, sigo con mis rutinas.
- B) A veces, por evitar peleas.
- C) Sí, prefiero cambiar mis planes antes que enojarlo(a).
💬 Ejemplo: Cancelas tus salidas o hobbies porque temes que se moleste o se aleje.
4. ¿Necesitas su aprobación antes de tomar decisiones personales?
- A) No, le cuento, pero decido por mí.
- B) Sí, me gusta saber si le parece bien.
- C) No puedo decidir nada sin consultarlo.
5. ¿Te cuesta disfrutar el tiempo sola?
- A) No, me gusta tener mis momentos.
- B) A veces, pero prefiero estar acompañada.
- C) Me incomoda mucho estar sin él/ella.
“Cuando estar sola se siente vacío, puede que estés más acompañada del miedo que del amor.”
6. ¿Te comparas con sus ex parejas o personas de su entorno?
- A) No, confío en lo que tenemos.
- B) A veces me da inseguridad.
- C) Sí, todo el tiempo temo no ser suficiente.
7. ¿Sientes que si se aleja un poco, es culpa tuya?
- A) No, sé que las distancias son normales.
- B) A veces pienso que hice algo mal.
- C) Sí, me angustio y busco qué hice para que se aleje.
8. ¿Has dejado amistades o familia por pasar más tiempo con tu pareja?
- A) No, mantengo mi equilibrio.
- B) Sí, un poco.
- C) Sí, prácticamente me alejé de todos.
9. ¿Tu estado de ánimo depende del suyo?
- A) No, trato de no cargar con eso.
- B) A veces, si él está mal, yo también.
- C) Sí, si está triste o molesto, me afecta todo el día.
10. ¿Te cuesta poner límites o decir lo que te molesta?
- A) No, puedo expresarlo con calma.
- B) A veces me da miedo que se enoje.
- C) Sí, prefiero callar a perderlo.
“El amor no te debería dar miedo de hablar.”
11. ¿Sientes miedo constante a que te deje?
- A) No, confío en la relación.
- B) A veces lo pienso.
- C) Sí, vivo con ese miedo.
12. ¿Cambias tu forma de ser para agradarle más?
- A) No, soy yo misma.
- B) A veces actúo diferente para evitar conflictos.
- C) Sí, siento que debo adaptarme a lo que espera de mí.
13. ¿Piensas que sin él/ella no podrías salir adelante?
- A) No, sé que puedo con o sin pareja.
- B) No lo sé, me da miedo imaginarlo.
- C) Definitivamente no podría.
14. ¿Sientes que lo das todo, pero recibes poco?
- A) No, hay equilibrio.
- B) A veces, pero me justifico pensando que “ya cambiará”.
- C) Sí, siento que me desgasto más de lo que me aman.
💭 15. ¿Tienes miedo de expresar desacuerdos o de enojarte con él/ella?
- A) No, puedo hacerlo.
- B) A veces prefiero callar.
- C) Sí, siento que si lo hago, se alejará.
16. ¿Idealizas a tu pareja (crees que es perfecta o tu salvación)?
- A) No, lo veo con sus luces y sombras.
- B) A veces, aunque sé que tiene defectos.
- C) Sí, siento que sin él/ella mi vida no tendría sentido.
17. ¿Te cuesta imaginar una vida sin pareja, aunque sea hipotéticamente?
- A) No, disfruto mi independencia.
- B) Me cuesta, pero lo intento.
- C) Sí, me aterra la idea.
18. ¿Sientes culpa si haces algo solo para ti?
- A) No, entiendo que el autocuidado es sano.
- B) A veces, porque pienso que debería incluirlo.
- C) Sí, me siento egoísta si no lo tomo en cuenta.
19. ¿Has justificado comportamientos que te lastiman por miedo a perderlo?
- A) No, tengo mis límites.
- B) A veces minimizo lo que hace.
- C) Sí, lo perdono todo aunque me duela.
20. ¿Confundes intensidad con amor?
- A) No, sé que el amor sano es tranquilo.
- B) A veces creo que pelear o sentir celos es parte de amar.
- C) Sí, pienso que si no duele, no es amor.
“El amor no debe doler, ni consumirte, ni hacerte desaparecer. El amor verdadero da calma, no ansiedad.”
Resultados
💫 Mayoría A – Amor maduro y consciente
Amas desde el equilibrio. Sabes compartir tu vida sin perder tu esencia. Eres capaz de amar desde la libertad, no desde el miedo. Sigue nutriendo esa relación sana con comunicación y respeto mutuo.
💫 Mayoría B – Apego moderado o dependiente
A veces te cuesta soltar el control o confiar del todo. Reconoces tu valor, pero te preocupa demasiado la reacción del otro. Trabaja en tu autonomía emocional: recupera tus espacios, tu tiempo y tus intereses personales. Una relación sana se disfruta, no se sobrevive.
💔 Mayoría C – Dependencia emocional significativa
Tu mundo gira demasiado alrededor de tu pareja. Si tu felicidad, seguridad o autoestima dependen de cómo él/ella actúe, estás viviendo un vínculo desigual. No significa que no lo ames, pero te estás olvidando de amarte a ti. Buscar apoyo psicológico o terapia de pareja puede ayudarte a sanar el miedo al abandono y reconstruir tu independencia emocional.
“El amor no se mide por cuánto necesitas a alguien, sino por cuánto puedes ser tú misma estando con él.”
Reflexión final
El amor sano no te exige renunciar a ti, sino compartirte desde la plenitud. Si este test te hizo reflexionar, estás dando el primer paso hacia una versión más libre y consciente de ti misma.
“Cuando aprendes a estar bien sola, eliges desde la paz y no desde la carencia.”