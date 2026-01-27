15 cosas que te URGE saber antes de comprar tu primer coche y no morir en el intento

1. La regla de oro del presupuesto

No te fijes solo en el precio de lista. Aplica la regla financiera $20/4/10$:



20% de enganche inicial.

de enganche inicial. 4 años de financiamiento máximo.

años de financiamiento máximo. 10% de tus ingresos mensuales destinados al pago del coche (incluyendo seguro y gasolina).

2. ¿Nuevo o seminuevo?

Un coche nuevo pierde entre un 15% y 20% de su valor en cuanto sale de la agencia. Un seminuevo de 2 o 3 años puede ser una joya porque alguien más ya pagó la depreciación más fuerte por ti.

3. El costo del seguro es sagrado

Antes de firmar, cotiza el seguro. Dependiendo del modelo y de qué tan robado sea en tu zona, el precio puede variar miles de pesos. ¡Nunca salgas de la agencia sin él!

4. Investiga el valor de reventa

Hay marcas que mantienen su valor y otras que caen en picada. Piensa en el futuro: si en 4 años quieres un coche más grande, ¿cuánto te darán por el que estás comprando hoy?

5. El “Test Drive” no es opcional

Súbete, maneja, frena, estaciónalo. Si no te sientes cómoda en el asiento o sientes que la visibilidad es mala, por muy “cute” que sea el coche, no es para ti.

6. Seguridad antes que pantallas

No te deslumbres por la pantalla gigante o las luces LED. Lo que realmente importa son las bolsas de aire (mínimo 6), frenos ABS y el control de estabilidad. Tu seguridad es la prioridad #1.

7. Gastos ocultos: Tenencia y Placas

En México, sacar un coche implica trámites. Investiga cuánto cuesta el alta de placas y el pago de tenencia o refrendo en tu estado. Es un dinero extra que debes tener listo.

8. El consumo de combustible

¿Es de 4 cilindros o de 6? En tiempos de inflación, quieres un coche que rinda. Pregunta por los km/l (kilómetros por litro) en ciudad. Tu cartera te lo agradecerá cada vez que vayas a la gasolinera.

9. Servicios de mantenimiento

Pregunta cada cuánto le toca servicio y cuál es el costo promedio. Algunas marcas ofrecen los primeros servicios gratis, ¡aprovecha eso!

10. Si es usado, ¡llévate a tu mecánico!

Nunca compres un coche usado basándote solo en lo limpio que se ve el motor. Un ojo experto puede detectar si fue chocado, si tiene fugas o si le alteraron el kilometraje (big red flag).

11. Revisa el historial legal

Usa herramientas como el REPUVE para asegurarte de que el coche no tenga reporte de robo y checa que no deba multas de tránsito.

12. La conectividad importa

Si eres de las que no puede vivir sin Waze o Spotify, asegúrate de que tenga Apple CarPlay o Android Auto. Parece un lujo, pero te facilita la vida y evita que distraigas con el celular.

13. El tamaño del estacionamiento

Mide tu lugar de estacionamiento antes de comprar una camioneta enorme. No querrás sufrir cada vez que llegues a casa porque el coche “no cabe”.

14. No te enamores a primera vista

Los vendedores son expertos en hacerte sentir que “es el último”. Mantén la cabeza fría. Si algo no te convence, tienes el poder de decir no y buscar en otra agencia.

15. Negocia como una Boss Lady

Si vas a pagar de contado o tienes un buen historial crediticio, pide beneficios: ¿te pueden regalar la película de seguridad?, ¿los tapetes?, ¿el primer año de seguro? El “no” ya lo tienes, ¡ve por el sí!

