Nicole Kidman y Keith Urban se separaron después de 19 años de matrimonio

Una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento parece que han puesto fin a su romance

Pocas relaciones han sido un verdadero couple goals como lo habían logrado Nicole Kidman y Keith Urban, quienes desde el inicio de su relación se habían consolidado como una de las parejas más estables en el mundo tan cambiante de las celebridades.

Pero parece que todo cambió, ya que TMZ informó que, después de 19 años de matrimonio, se han separado. Una fuente le contó al medio de comunicación que la pareja lleva separada desde principios de verano del 2025.

De momento no se ha confirmado por ninguna de las partes involucradas, pero se dice que es Keith quien busca separarse, ya que Nicole ha estado intentando encontrar la manera de arreglar su matrimonio.

Aunque todo sigue siendo rumores y especulaciones, esta noticia ya inundó las redes sociales, donde fans de la pareja han compartido su tristeza al respecto y han enviado mensajes de apoyo para Nicole en este difícil momento.