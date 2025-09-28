Suscríbete
¡Selena Gomez y Benny Blanco se casaron!

September 27, 2025 • 
María Dávalos
Selena y Benny oficialmente son marido y mujer

Lapareja que nos conquistó desde el día uno y ha sido de las historias de amor más lindas de la actualidad, vuelve a matarnos de ternura al anunciar que son oficialmente marido y mujer.

Fue a través de redes sociales que Selena compartió las primeras imágenes de su gran día. En el post podemos ver el precioso vestido de novia de la cantante y su ramo. También subió fotos y pequeños videos junto a su marido.

De momento no se han compartido más imágenes, pero se dice que entre la lista de invitados hubo grandes nombres en la industria del entretenimiento como el de Taylor Swift, Steve Martin, Paul Rudd, entre otros.

Sin duda, esta noticia ayuda a consolidar el 2025 como el año más romántico para las celebridades, y no nos queda más que desearles lo mejor en esta nueva etapa como esposos.

