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¡De “Frankenstein” al hijo más amoroso! Jacob Elordi cumple promesa que le hizo a su madre a los 15 años

Jacob Elordi protagonizó uno de los momentos más tiernos de los Oscar 2026 junto a su madre Melissa Elordi por una emotiva razón.

Marzo 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jacob Elordi en los premios Oscars 2026 con su madre Melissa Elordi

Jacob Elordi en los premios Oscars 2026 con su madre Melissa Elordi

Getty Images

Jacob Elordi se ha convertido en uno de los galanes más queridos y admirados de Hollywood, el joven protagonista de Frankenstein no solo se roba los corazones por su gran atractivo y encanto, sino también por su gran corazón.

Y es que durante la ceremonia de los premios Oscar 2026 de este domingo, Elordi sorprendió al desfilar por la alfombra roja del brazo de su madre, Melissa Elordi, compartiendo con la mujer que le dió la vida su primera nominación al Oscar, debido a una tierna promesa que le hizo a los 15 años.

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Jacob Elordi en los premios Oscars 2026 con su madre Melissa Elordi

El actor de 28 años ya había confirmado que asistiría a la entrega de los premios Oscars 2026 con su madre, el pasado 27 de enero cuando acudió al programa de Jimmy Kimmel, asegurando que era una promesa que le había hecho a los 15 años y que estaba ansioso por cumplir.

Voy a llevar a mamá”, reveló Elordi. “Le prometí cuando tenía 15 años que la llevaría. Así que tengo que respetarlo”.

El actor que alcanzó la fama con producciones como ‘The Kissing Booth’ o ‘Euphoria’ reveló que fue su madre quien siempre creyó en él y en lo lejos que llegaría con su talento, por lo que es un honor compartir este logro con ella.

Mi madre creyó plenamente en mí todo el tiempo”, compartió. “Y recuerdo que papá hizo lo de papá en un momento en el que dijo: ‘Sabes, tienes que tener un plan B porque esto no es necesariamente factible’”.

¿Cómo se enteró Jacob Elordi de su nominación al Oscar 2026 como Mejor Actor por ‘Frankenstein’?

Jacob tenía una razón más para asistir junto a su madre a los premios Oscar, pues él estaba tan nervioso para levantarse temprano para ver si estaba nominado o no por su actuación en la película de Guillermo del Toro, que fue su madre quien finalmente se lo confirmó.

Me fui a la cama, y estaba dormido, cómodamente, y entonces oí sonar el teléfono de mi madre sobre las 5 de la mañana”, dijo, antes de imitar el golpeteo de sus pies en el suelo. “Y entonces oigo sus pequeños pies subiendo las escaleras, y su cara me indicó que había sido nominado. Era tan hermoso”.

Bromeó diciendo que era “mucho mejor” que enterarse en redes sociales.

Jacob Elordi en los premios Oscars 2026 con su madre Melissa Elordi

Jacob Elordi en los premios Oscars 2026 con su madre Melissa Elordi

Getty Images

Heath Ledger, la inspiración de Jacob Elordi

Jacob Elordi reveló que siempre soñó con alcanzar este importante logro profesional a una edad temprana, inspirado por uno de sus grandes referentes actorales, Heath Ledger.

Se supone que tienes que decir algo como, ‘eso no significa nada’ y ‘el arte es subjetivo’ y todo eso, pero realmente fue un sueño mío, especialmente por Heath Ledger”, dijo Elordi sobre su nominación al Oscar. “Un dato curioso es que recuerdo que cuando empecé mi carrera, era un poco pesado y pensaba: ‘No va a pasar antes de los 28, va a tardar mucho más’”.

Pero Ledger, que obtuvo su nominación al Oscar con solo 26 años, le mostró lo que era posible. “Tengo 28 años y fui nominado exactamente 18 años después de su fallecimiento”, compartió Elordi.

Luego dedicó su nominación al fallecido actor, compartiendo: “Me gustaría tomar esto para dar las gracias, Heath Ledger, por esa inspiración. De verdad significa el mundo para mí”.

jacob elordi
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