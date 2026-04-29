10 tratamientos de belleza que podrías lamentar más adelante.

La presión por vernos perfectas nos hace tomar decisiones impulsivas que nuestra piel, y nuestra cartera, podrían lamentar en unos años. No todo lo que es tendencia en TikTok es seguro o sostenible. Hay procedimientos que prometen magia instantánea pero que, a largo plazo, pueden dejar cicatrices o daños irreversibles. Hoy vamos a ser las amigas realistas que te dicen qué evitar antes de que sea demasiado tarde.



Camas de bronceado: Según la Skin Cancer Foundation, aumentan drásticamente el riesgo de melanoma y aceleran el envejecimiento prematuro. Microblading excesivo: Con los años, el pigmento puede expandirse o cambiar de color, dejando una apariencia poco natural difícil de corregir. Bichectomía prematura: Quitar las bolsas de grasa de las mejillas a los 20 puede hacer que te veas demacrada a los 40, ya que esa grasa es el soporte estructural del rostro. Extensiones de pestañas constantes: El peso y el pegamento pueden debilitar tus pestañas naturales de forma permanente (alopecia por tracción). Peelings químicos profundos sin supervisión médica: Pueden causar quemaduras, manchas permanentes o sensibilidad extrema al sol. Rellenos de labios exagerados (Fillers): El uso excesivo puede estirar el tejido labial, creando el efecto de “labios de pato” o migración del producto. Alaciados con formol: Los vapores son altamente tóxicos y debilitan la estructura interna de tu cabello hasta romperlo. Uso excesivo de geles UV (Uñas): La exposición constante a la lámpara sin protección solar en las manos puede causar manchas y envejecimiento. Inyecciones de sustancias dudosas: Nunca aceptes nada que no sea un producto certificado (como ácido hialurónico) aplicado por un médico; los polímeros son una pesadilla médica. Blanqueamientos dentales caseros abrasivos: Pueden destruir el esmalte dental, causando sensibilidad crónica y dolor.



Getty Images

Dato Cosmo

La tendencia actual es el “minimalismo estético”. Los mejores dermatólogos ahora apuestan por bio-estimuladores que ayuden a tu cuerpo a regenerarse, en lugar de rellenos que lo transforman artificialmente.