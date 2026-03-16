Suscríbete
Entretenimiento

Anne Hathaway rinde homenaje a ‘El diablo viste a la moda’ junto a la icónica Anna Wintour en los Oscar 2026

Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más icónicos de la ceremonia de los Oscars 2026 al estilo de ‘El diablo viste a la moda’.

Marzo 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
El homenaje de Anne Hathaway y Anna Wintour a ‘El diablo viste a la moda’ en los Oscars 2026

El homenaje de Anne Hathaway y Anna Wintour a ‘El diablo viste a la moda’ en los Oscars 2026

Getty Images

La 98.ª edición de los premios Oscar 2026, se celebró el pasado 15 de marzo donde se hizo un deslumbrante despliegue de celebridades que no solo brillaron por sus impecables estilismo a la última moda, también protagonizaron momentos memorables e históricos.

Anne Hathaway y Anna Wintour también tuvieron su momento protagónico, subieron juntas al escenario del Dolby Theatre para entregar el premio a mejor diseño de vestuario y maquillaje, mientras rendían un homenaje a ‘El diablo viste a la moda’.

Te podría interesar: ¿Zendaya confirmó su boda secreta con Tom Holland en los Oscar 2026? El detalle de su outfit que no pasó desapercibido

Te puede interesar
teoria-asegura-esposo-anne-hathaway-es-reencarnacion-william-shakespeare.jpg
Entretenimiento
La teoría que asegura que el esposo de Anne Hathaway es la reencarnación de William Shakespeare
¿William Shakespeare regresó a esta vida para volver a estar con su más grande amor? Estas son las pruebas de que Adam Shulman y Anne Hathaway reencarnaron en el escritor y su esposa, respectivamente
Noviembre 13, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Entretenimiento
Test: ¿Qué personaje de Anne Hathaway eres según tu personalidad?
Marzo 20, 2024
Entretenimiento
Así se vería una secuela de El diablo viste a la moda con Meryl Streep y Anne Hathaway
Septiembre 29, 2023
Entretenimiento
The Idea Of You: ¿Por qué la nueva película de Anne Hathaway está inspirada en Harry Styles?
Febrero 01, 2024

El homenaje de Anne Hathaway y Anna Wintour a ‘El diablo viste a la moda’ en los Oscars 2026

Protagonizada por Anne Hathaway e inspirada en la icónica editora de moda, Anna Wintour, ‘El diablo viste a la moda’ se ha convertido en una de las películas más influyentes de Hollywood y en un ícono de la cultura.

Al ritmo de Vogue de Madonna, Hathaway y Wintour subieron al escenario para entregar las estatuillas a Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería en un momento lleno de humor que incluyó un guiño a la icónica película que estrenará su segunda parte el próximo 1 de mayo.

Luciendo un impactante vestido de Valentino Haute Couture, Anne le preguntó con nerviosismo a Anna, como si fuera su asistente, qué le parecía su look de la noche, y la experta en moda la responde al mero estilo de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

Anna, solo por curiosidad... Qu... ¿Qué opinas de mi vestido de esta noche?”. Anna Wintour contesta con su característica seriedad; y tras ponerse las gafas se gira directamente al micro para ignorar a Hathaway y decir: “Y los nominados son”.

Para presentar la siguiente categoría Hathaway invita a Wintour a nombrar a los nominados de Mejor Maquillaje y Peluquería, y la diseñadora, con un toque cómico y nostálgico, le responde, “Gracias, Emily”, haciendo un guiño al nombre de todas las asistentes de Miranda Priestly en El diablo viste de Prada.

El diablo viste a la moda 2

El diablo viste a la moda 2 es la esperada secuela del éxito de 2006 The Devil Wears Prada que llegará a los cines el próximo 1 de mayo, que sitúa la historia años después de los eventos de la primera película.

Streep regresa como la poderosa editora Miranda Priestly, quien intenta mantener a flote la revista de moda Runway en una industria editorial que enfrenta el declive de las revistas impresas.

Para sobrevivir en este nuevo panorama, deberá enfrentarse a Emily Charlton, su antigua asistente, que ahora es una influyente ejecutiva de un gran conglomerado de lujo con el presupuesto publicitario que Miranda necesita desesperadamente.

En medio de esta rivalidad también reaparece Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, en una nueva etapa de su carrera.

anne hathaway anna wintour el diablo viste a la moda 2
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Oscars.jpg
Entretenimiento
Guía completa para ver los Premios Oscar 2026: fechas, horarios y dónde verlos en streaming y en TV
Enero 26, 2026
 · 
Leilani Aviles
esto-es-lo-que-pasa-si-tienes-sexo-mas-de-tres-veces-con-la-misma-persona.jpg
Entretenimiento
Películas románticas con escenas eróticas que puedes ver en Netflix
Septiembre 11, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
dime lo que quieres.jpg
Entretenimiento
Stephanie Cayo y Angie Cepeda cambian de parejas en Dime lo que quieres, la nueva película de ViX+
Julio 21, 2023
 · 
Fernanda Aviléz
Las fotos que no viste de Sam Smith y Brandon Flynn luciendo completamente enamorados en los Grammys
Entretenimiento
Las fotos que no viste de Sam Smith y Brandon Flynn luciendo completamente enamorados en los Grammys
Enero 29, 2018
 · 
Cosmopolitan