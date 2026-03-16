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¿Quién es Autumn Durald Arkapaw y por qué es la mujer que hizo historia en los Oscars?

Celebramos el triunfo de Autumn Durald Arkapaw, la primera mujer en ganar la estatuilla a Mejor Fotografía. Conoce su historia y su impacto en la industria.

Marzo 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
Autumn Durald Arkapaw en los Oscars 2026

Quién es Autumn Durald Arkapaw y por qué es la mujer que hizo historia en los Oscars

Getty Images

Por décadas, la categoría de Mejor Fotografía en los Premios Oscars fue un terreno exclusivamente masculino. Pero este 2026, Autumn Durald Arkapaw ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en llevarse la estatuilla a casa. Su trabajo, conocido por una estética visual profunda, nostálgica y técnicamente perfecta, no solo le valió el premio, sino que abrió una puerta que estuvo cerrada por casi un siglo.

¿Por qué es un triunfo para todas?

La fotografía en el cine es la forma en que se construye la mirada de una historia. Que una mujer lidere este departamento en producciones de alto presupuesto, significa que estamos empezando a ver el mundo a través de una perspectiva femenina con reconocimiento técnico total.

Su trayectoria

Desde videos musicales icónicos hasta blockbusters, Autumn ha demostrado que el talento no tiene género, pero la visión sí puede ser revolucionaria. Trabajó de la mano con Janelle Monáe y Solange Knowles, donde perfeccionó ese uso de la simetría y los colores saturados que ahora vemos en el cine.

Si alguna vez viste un comercial de alguna casa de moda de lujo europea y pensaste “esto parece una película de los 70", lo más probable es que Autumn estuviera detrás de la cámara. Su transición a la moda fue orgánica porque sabe iluminar las texturas de la ropa para que se sientan táctiles a través de la pantalla.

El mensaje

“Me gustaría que todas las mujeres se pongan de pie, porque no estaría aquí sin ellas”, comentó en el escenarios de los Oscars al recibir su premio. “Espero que esto sea solo el inicio y que pronto dejemos de contar ‘las primeras’ para simplemente contar talento”, ha expresado en diversas entrevistas.

Autumn Durald Arkapaw no solo ganó un premio, nos recordó que las mujeres podemos dominar la técnica y el arte con la misma maestría. ¡Salud, por más miradas femeninas en el cine!

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